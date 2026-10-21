Belgrád szerint aláírták a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal

Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség, közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.

Megemelték a szerb állam tulajdonrészét

A miniszter elmondta: az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodtak, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel. Várakozása szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is, és ezt követően rövid időn belül lezárulhat a tulajdonosváltás.

Sinisa Mali szerint írásos megállapodás született arról, hogy a szerb állam tulajdonrésze 30-ról 35 százalékra emelkedjen. Belgrád célja, hogy részesedése meghaladja az egyharmadot. A megállapodás pénzügyi részleteit és a Mol által megszerzendő pontos tulajdonhányadot a miniszter nem ismertette.

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Az orosz Gazpromnak jelenleg még 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Amerikának is jóvá kell hagynia

A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A szerb vállalat működteti az ország egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési tevékenységet végez és töltőállomás-hálózattal rendelkezik.

A szerb kormány és a Mol júniusban állapodott meg a NIS jövőbeli irányításáról. A szerb energiaügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a megállapodás további öt százalékos állami részesedés megszerzését irányozza elő, és biztosítaná, hogy a pancsovai finomító legalább tíz évig az amerikai szankciókat megelőző időszak kapacitásával működjön. A megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

(Az MTI híre alapján)