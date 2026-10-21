Bezártak egy magyar bankot, amit nem ismert senki

Visszavonták a Trive Bank tevékenységi engedélyét, és elrendelték a pénzintézet végelszámolását – közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Az MNB közleménye szerint az Országos Betétbiztosítási Alap a törvényes összeghatárig hét munkanapon belül kifizeti a betétesek követeléseit.

A jegybank megjegyezte, a társaság hitelállománya és hitelezett ügyfeleinek száma minimális, így a döntés a pénzügyi piacok stabil, biztonságos működését nem befolyásolja.

Az MNB határozatában a jogszabálynak megfelelően a hitelintézet végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja.

A közlemény szerint az MNB folyamatos felügyelési tevékenysége során megállapította, hogy a döntően kis összegű online személyi kölcsönöket kihelyező intézmény tőkehelyzete a továbbiakban nem teszi lehetővé a piaci működés folytatását.

A Trive Bank 2 milliárd forint alatti lakosságihitel-állománya a hazai bankpiac teljes volumenének jóval kevesebb mint 1 tízezrelékét teszi ki, ami elenyésző részesedést jelent. A hiteladósok száma is minimális, ezért a mostani lépés semmilyen hatással nincs a hazai pénzügyi piacokra. A hitelintézet betéteseinek száma nem éri el a száz főt, húzta alá az MNB.

A török hátterű Trive Bank egyebek mellett 15 perces átfutással ígért online hitelt, legalábbis a honlapján olvasható információk szerint.