Matolcsyék ritka kétes hírnevet szereztek Magyarországnak

Matolcsy György volt jegybankelnököt szerdán reggel vette őrizetbe a hatóság, délután pedig az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását is. Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője szerint ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. A letartóztatás összefüggésben volt azzal a Központi Nyomozó Főügyészség által végrehajtott nagyszabású nyomozati eljárással, amelynek során egyszerre több helyszínen is házkutatást folytattak az „MNB-üggyel” kapcsolatban.
Az, hogy pontosan mi volt az MNB-ügy, az ügyészség késő délutáni közleményéből derült ki. Vagyis azzal az esettel kapcsolatban tartóztatták le a volt jegybankelnököt, amikor hivatali idejének utolsó napján, 2025. február 28-án egy trükkös kölcsönügyletet próbáltak lebonyolítani. Ennek valós célja az ügyvéd szerint, hogy valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.
Egyébként még ezt leszámítva is volt néhány opció az „MNB-ügyre”:
Az egyébként, hogy egy ország jegybankjának aktív vagy volt elnökét őrizetbe vegyék a hatóságok nem példa nélküli a világban, ám Magyarország ezzel olyan zömében országok társaságába került, amelyekben a korrupció és a hatalom elszámoltathatósága régóta komoly problémát jelent.
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A kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.