Matolcsyék ritka kétes hírnevet szereztek Magyarországnak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Matolcsy György volt jegybankelnököt szerdán reggel vette őrizetbe a hatóság, délután pedig az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását is. Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője szerint ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. A letartóztatás összefüggésben volt azzal a Központi Nyomozó Főügyészség által végrehajtott nagyszabású nyomozati eljárással, amelynek során egyszerre több helyszínen is házkutatást folytattak az „MNB-üggyel” kapcsolatban.

Az, hogy pontosan mi volt az MNB-ügy, az ügyészség késő délutáni közleményéből derült ki. Vagyis azzal az esettel kapcsolatban tartóztatták le a volt jegybankelnököt, amikor hivatali idejének utolsó napján, 2025. február 28-án egy trükkös kölcsönügyletet próbáltak lebonyolítani. Ennek valós célja az ügyvéd szerint, hogy valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.

Egyébként még ezt leszámítva is volt néhány opció az „MNB-ügyre”:

MNB-székház aranybudiról is elhíresült ügye, amellyel kapcsolatban szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tett feljelentést a jegybank a székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés miatt. Öt MNB-ingatlan értékvesztésével kapcsolatban hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a jegybank. Ezeket egyébként próbálja eladni az MNB, de eddig nem sikerült rájuk vevőt találni. Pedig jóval alacsonyabb áron hirdették, mint amennyit a megszerzésükre és a felújításukra rákötött a Matolcsy-féle vezetés. A jegybanki alapítványok ügye, a közpénz közpénztelenítése.

Illusztráció: Kiss Bence/ChatGPT/444

Az egyébként, hogy egy ország jegybankjának aktív vagy volt elnökét őrizetbe vegyék a hatóságok nem példa nélküli a világban, ám Magyarország ezzel olyan zömében országok társaságába került, amelyekben a korrupció és a hatalom elszámoltathatósága régóta komoly problémát jelent.