Nyolcezer milliárd forintnak megfelelő összeggel bírságolták meg a Metát

Huszonöt milliárd dolláros (8 ezer milliárd forint) bírságot kell fizetnie a Facebook anyavállalatának, a Metának a Cambridge Analytica-ügyben az amerikai Új-Mexikó államnak.

Az új-mexikói bíróság szerdán hozott határozatot az ügyben, miután az esküdtszék megállapította, hogy a technológiai vállalat félrevezette a felhasználóit a Cambridge Analytica brit tanácsadó céggel kapcsolatos ügyben, utóbbi ugyanis Facebook-felhasználók adatait engedély nélkül gyűjtötte be, majd politikai kampánycélokra, a többi között a 2016-os amerikai elnökválasztáson használta fel.

Új-Mexikó főügyésze 2021-ben perelte be a Metát, miután kiderült, hogy a Cambridge Analytica egy harmadik fél által fejlesztett alkalmazáson keresztül mintegy 87 millió Facebook-felhasználó személyes adatait gyűjtötte be. Azzal vádolta a Metát, hogy hazudott az új-mexikói Facebook-felhasználóknak arról, hogy ki fér hozzá az adataikhoz, hogyan kezeli a vállalat a platformon közzétett gyűlöletkeltő beszédet és félrevezető információkat, valamint valótlanságot állított egyéb belső irányelvekről. Az állam keresetében azt állította, hogy a Meta tudta, hogy harmadik felek széles körű hozzáféréssel rendelkeznek a felhasználók személyes adataihoz, és megtűrte a gyűlöletkeltő beszédet vagy más káros tartalmakat, ha az a vállalat nyereségét szolgálta.

Mark Zuckerberg 2024 januárjában a washingtoni Szenátus előtt Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„A Facebook jogsértései, amelyek évek óta tartanak és szisztematikusan a nyilvánosság elé kerültek a Facebook alapvető üzleti gyakorlatának legmélyéig hatolnak” - írta Francis Mathew bíró az ítéletet követő végzésében.

Megállapította, hogy az állami jog alapján több mint 219 milliárd dolláros bírság lenne indokolt, de az összeget 25 milliárd dollárra csökkentette. A Meta egyelőre nem reagált megkeresésekre.

Raúl Torrez, Új-Mexikó főügyésze a büntetés mértékét tekintve „az amerikai történelem egyik legsúlyosabb - ha nem egyenesen a legsúlyosabb - állami ítéletének” nevezte, amelyet valaha egy vállalat ellen hoztak.

Torrez szerint az ítélet figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljon a technológiai vállalatok számára, és arra, Új-Mexikó továbbra is felelősségre fogja vonni őket.

„Ennek az ítéletnek jelzésnek, egyértelmű üzenetnek kell lennie a Szilícium-völgy számára” - mondta Torrez sajtótájékoztatóján.

Az esküdtszék szeptember 25-én úgy találta, hogy a vállalatnak és vezetésének az üggyel kapcsolatos 29 nyilatkozatából 26 félrevezető volt, és a cég több mint 43 millió rendbeli jogsértést követett el az új-mexikói fogyasztóvédelmi törvények ellen tekintettel az amerikai tagállam Facebook-felhasználóinak számára, akik éppen ezen félrevezető nyilatkozatok címzettjei voltak.

A Meta a bírósági iratok tanúsága szerint arra törekedett, hogy a büntetési összeg ne lépje túl a 3,45 milliárd dolláros plafont. A vállalat arra hivatkozott, hogy egy ennél súlyosabb büntetés azzal a veszéllyel jár, hogy elüldözik a vállalkozásokat a tagállamból. (MTI)