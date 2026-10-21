Olyan súlyosan roncsolódtak a terepjáróval szándékosan elgázolt képviselőnő lábai, hogy mindkettőt amputálni kellett

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Mindkét lábát elveszítette Helen Haines ausztrál képviselőnő az ellene végrehajtott terepjárós merénylet során. Erről Phil Haines, a hétfőn megtámadott politikus férje nyilatkozott a sajtónak.

Helen Hainest a választókerületi irodája előtt gázolta el egy férfi a Victoria állambeli Wangaratta államban, egyértelműen szándékosan, hiszen kétszer is áthajtott rajta terepjárójával. A képviselőnőt kritikus állapotban szállították kórházba, utána többször megműtötték. Kedden még arról szóltak a hírek, hogy az egyik lábát veszítette el, ám utóbb kiderült: olyan súlyosan roncsolódtak, hogy mindkettőt amputálni kellett.

Phil Haines arról beszélt, a jó hír az, hogy a felesége életben és a körülményekhez képest megfelelő állapotban van. A felépülése hosszú és nehéz folyamat lesz, mondta, de a felesége igazi harcos.

Virágok a támadás helyszínén, 2026. október 21-én
Fotó: MARTIN KEEP/AFP

A 43 éves támadót egy járókelő közreműködésével fogták el, indítékai nem ismeretesek, a nyomozásba az ausztrál terrorelhárítókat is bevonták.

A 65 éves Haines 2019 óta képviselő Victoria államban, korábban szülésznőként és közegészségügyi kutatóként dolgozott. (via BBC)

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Támadója egy környezetvédelmi aktivista lehetett, akit egy járókelő fogott el.

Mészáros Juli
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