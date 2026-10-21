Összevissza hurcolásszák Alekszandr Szolzsenyicin kéttonnás szobrát Vlagyivosztokban

A Nobel-díjas író, Alekszandr Szolzsenyicin szobrát, amely a Korabelnaja parton állt Vlagyivosztok központjában, kedden lebontották és elszállították, majd szerdán visszavitték a helyére.

A Meduza cikke szerint az új helyszínről – a Hit és Reménység teréről – kiderült, hogy nem megfelelő, a 2,6 méter magas és 2 tonna súlyú emlékmű túl nagy, a tér túl kicsi. A városi hatóságok szerint a szobor vizuálisan túlterhelte az „apró rekreációs területet”. Ráadásul a lakók is arra panaszkodtak, hogy Szolzsenyicin zavarja őket a kilátásban. Mindezek a körülmények a helyzet előzetes felmérése során még nem tűntek egyértelműnek, a gyakorlat mutatta meg, hogy relevánsak.

Így a szobor visszakerült az eredeti helyére, arról pedig, hogy hol köt ki végül, később hoznak döntést.

Az egyik legismertebb szovjet disszidensnek 2015. szeptember 2-án állítottak szobrot a távol-keleti orosz kikötővárosban. Szolzsenyicin 1994 májusában tért vissza a száműzetése után véglegesen Oroszországba, ekkor előbb Magadanba, egykori fogva tartásának helyszínére, majd Vlagyivosztokba repült, onnan utazott Moszkvába.

A Putyin-rendszer számára az utóbbi években kínossá vált a Gulag-tematika, melynek általános megismertetésében az évekig raboskodó Szolzsenyicin kiemelkedő szerepet játszott a maga idejében.