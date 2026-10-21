Pár nap alatt 250 embert gyilkoltak meg a drónok az olajban gazdag Abyeiben

Százötvenhárom halálos áldozata van a hétfői dróntámadásnak Szudán és Dél-Szudán határvidékén, írja a Guardian.

A dróntámadás egy zsúfolt piacot ért a vitatott hovatartozású Abyei térségében.

Ezzel 250-re nőtt az elmúlt napok támadásaiban meghaltak száma.

Dél-Szudán 2011-ben kiáltotta ki függetlenségét Szudántól. Azóta mindkét ország igényt tart az olajban gazdag Abyeire.

Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattáh al-Burhán tábornok, illetve a Mohamed Hamdan Dagalo tábornok vezette RSF között azután, hogy nem tudtak megegyezni a félkatonai erők hadseregbe integrálásáról. Az ENSZ adatai szerint a harcok nyomán csaknem ötmillióan menekültek el az országból. A világszervezet a szudáni konfliktust minősítette a világ legsúlyosabb humanitárius válságának.