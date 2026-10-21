Takarítsd fel a rendetlenséget, amit csináltál, mondta Russell Brand egy nőnek, miután megerőszakolta

Nem tudott megszólalni és levegőt sem kapott, miután Russell Brand megerőszakolta londoni lakásában, vallotta egy nő a bíróság előtt, a komikus ellen indított per tárgyalásán Londonban, a southwarki bíróságon. A Guardian cikke szerint a nő vallomását videófelvételről játszották be, és arról beszélt, hogy Brand döbbentnek tűnt a történtek után, ezért arra számított, hogy elnézést fog kérni, de ehelyett azt mondta: „Takarítsd fel a rendetlenséget, amit csináltál.”

Az 51 éves Russell Brand ellen hat nő sérelmére három rendbeli nemi erőszak, három rendbeli szexuális zaklatás és egy rendbeli szeméremsértő cselekmény miatt emeltek vádat, az esetek 1999 és 2009 közötti tízéves időszakban történtek.

A vádlott minden vádpontot tagad, ártatlannak vallja magát.

A nő elmondta, a maga akaratából ment Brand lakására, ám a sztár többszörösen is megalázta, majd meg is erőszakolta, hiába kérte, hogy álljon le. Arról is beszélt, hogy később, ha mesélt valakinek a történtekről, mindig arra gondolt, hogy talán nem kellett volna odamennie. „Folyamatosan kínoztam magam ezzel, hiszen ez volt az egyik legfájdalmasabb élmény, amin valaha keresztülmentem” – magyarázta.

Russell Brand a felesége, Laura Brand társaságában a bíróságra érkezik 2026. október 20-án Londonban Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI/Anadolu via AFP

Előzőleg két másik nő – akik egymástól függetlenül azzal vádolják Brandet, hogy a munkahelyükön, a munkatársai jelenlétében bántalmazta őket – paraván mögül tett vallomást. Egyikük szerint Brand nevetve rohanta le őt, ragadta meg a melleit és csókolgatta, nagy erővel, hevesen, féktelenül kényszerítve rá az akaratát a munkanap közepén. Azt mondta, korábban „mélyen eltemette” magában a történteket, mivel a 2000-es évek médiájában félelemkeltő légkör uralkodott, Brand pedig nagy sztárnak számított.

A másik nő arról számolt be, hogy „undort” érzett, amikor Brand egy forgatás során kéretlenül az ölébe hajtotta a fejét, miután arra kérte, hogy masszírozza meg őt.

A Russell Brand-ügyről itt olvasható cikkünkben írtunk részletesen. (The Guardian)