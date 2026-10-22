Az orosz hadsereg folyamatos támadásai miatt Ukrajna elrendelte Kramatorszk és Szlovjanszk részleges kiürítését

Az orosz hadsereg folyamatos támadásai miatt az ukrán hatóságok elrendelték csütörtökön Kramatorszk és Szlovjanszk részleges evakuálását, ami azt jelenti, hogy a gyerekes családoknak kötelezően el kell hagyniuk a frontvárosokat és környéküket.

„A biztonsági helyzet egyre romlik” – írta Telegram-oldalán a régió ukrán kormányzója. „Az oroszok naponta támadják Kramatorszkot és Szlovjanszkot, és lövik a lakónegyedeket, a polgári járműveket, valamint az olyan helyeket, ahol emberek tartózkodnak” – közölte Vadim Filaskin.

Ukrán tűzoltó Kramatorszkban egy orosz dróncsapás után 2026. október 22-én. Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

Az ukrán kormányzó szerint felelőtlenség lenne gyerekekkel a térségben maradni. Azt nem közölte, hogy hány embert érint az evakuálás, azt viszont igen, hogy a rendőrség és a katasztrófavédelem különleges egységei fognak segíteni a családok biztonságos régiókba történő szállításában.

Az ukrán csapatok védik a donyecki ipari régió utolsó, Oroszország által még meg nem szállt részén található, stratégiai jelentőségű városokat. Szlovjanszkot és Kramatorszkot viszont szinte szünet nélkül bombázzák repülőgépekről, drónokkal és tüzérséggel. A városokban súlyos károk keletkeztek. Donyeck megye teljes elfoglalása Moszkva számára fontos háborús cél. (MTI)