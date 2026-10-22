Az orosz hadsereg folyamatos támadásai miatt Ukrajna elrendelte Kramatorszk és Szlovjanszk részleges kiürítését

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Az orosz hadsereg folyamatos támadásai miatt az ukrán hatóságok elrendelték csütörtökön Kramatorszk és Szlovjanszk részleges evakuálását, ami azt jelenti, hogy a gyerekes családoknak kötelezően el kell hagyniuk a frontvárosokat és környéküket.

„A biztonsági helyzet egyre romlik” – írta Telegram-oldalán a régió ukrán kormányzója. „Az oroszok naponta támadják Kramatorszkot és Szlovjanszkot, és lövik a lakónegyedeket, a polgári járműveket, valamint az olyan helyeket, ahol emberek tartózkodnak” – közölte Vadim Filaskin.

Ukrán tűzoltó Kramatorszkban egy orosz dróncsapás után 2026. október 22-én.
Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

Az ukrán kormányzó szerint felelőtlenség lenne gyerekekkel a térségben maradni. Azt nem közölte, hogy hány embert érint az evakuálás, azt viszont igen, hogy a rendőrség és a katasztrófavédelem különleges egységei fognak segíteni a családok biztonságos régiókba történő szállításában.

Az ukrán csapatok védik a donyecki ipari régió utolsó, Oroszország által még meg nem szállt részén található, stratégiai jelentőségű városokat. Szlovjanszkot és Kramatorszkot viszont szinte szünet nélkül bombázzák repülőgépekről, drónokkal és tüzérséggel. A városokban súlyos károk keletkeztek. Donyeck megye teljes elfoglalása Moszkva számára fontos háborús cél. (MTI)

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