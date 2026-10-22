Az ügyészség azt reméli, jó útra tér az egri láncfűrészes

2025 szeptemberében történt, hogy egy jóember Eger belvárosában a háza előtti közterületen nyírta a füvet. A 74 éves szomszédját ezt zavarta, ezért fenyegetőzni kezdett, trágár szavakat kiabált, miközben láncfűrésszel a kezében üldözőbe vette a menekülő sértettet, aki a fenyegetés hatására a fűnyíró traktorjával beállt az udvarára – idézi fel az esetet az ügyészségi közlemény, amelyhez videót is mellékeltek.

Az eljárás személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt folyt, de most az egri ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette, ugyanis „ezen egy éves időszak alatt a bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánó, büntetlen előéletű férfi magatartásának kedvező változása várható”. Ha az ügyészség az eljárást megszünteti.