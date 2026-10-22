Betiltaná az Airbnb-t a budai Várban az I. kerület 2028-tól

Szigorodhat a rövid távú lakáskiadás szabályozása az I. kerületben, a Budai Várban pedig teljes tiltás jöhet az airbnb-zésre, adta hírül a Facebookon Budavár önkormányzata. Hozzátették: az erről szóló rendelettervezetet a lakosság véleményének figyelembe vételével készítették el, a dokumentumot pedig most társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Ahogy már korábban megírtuk: a szeptemberi lakossági szavazáson 4503 kerületi vett részt. A válaszadók 58,6 százaléka a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását támogatta. A Budai Várban ez az arány 66 százalék volt. A tiltást ellenzők sem voltak egységesek: a szavazók 18 százaléka szigorúbb feltételekhez kötné a rövid távú lakáskiadást, 23,4 százalékuk viszont egyáltalán nem korlátozná. Az önkormányzat így most ezeket javasolja:

A budai Várban 2028. január 1-jétől teljesen megszűnhet a rövid távú lakáskiadás.

A kerület többi részén a már működő társasházi szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával folytathatnák tevékenységüket 2028-tól.

Szigorúbb ellenőrzést és jelentős bírságokat vezetnének be.

A végleges szabályzásról novemberben döntenek a helyi képviselők, most a lakosságnak 15 napja van véleményezni a teljes dokumentumot. Budapesten korábban Terézváros döntött a rövid távú lakáskiadás teljes betiltásáról. A VI. kerületben 2024-ben helyi ügydöntő szavazást tartottak, amelynek eredményeként 2026. január 1-jétől megtiltották a lakások rövid távú kiadását.