Clavicular ártatlannak vallotta magát a nemi erőszak vádjával indított perben

Ártatlannak vallotta magát a bíróságon Clavicular (polgári nevén: Braden Peters) influenszer ellen, aki a vád szerint 2025 májusában erőszakolhatott meg egy akkor 17 éves TikTok-influenszert, miután közös élő videót készítettek a Twitch-re, amely során leitatta őt.

A csütörtöki tárgyaláson az influenszer azt állította, hogy a szexuális együttlét beleegyezésen alapult. A bíróság 10 ezer dolláros óvadékkal engedte el, és megtiltotta neki, hogy kapcsolatba lépjen a vádlójával, vagy hogy posztoljon róla. Emellett útlevelét is bevonták. Ügyének következő meghallgatása november 24-én lesz, amikor arról dönt az eljáró bíró, hogy van-e elég bizonyíték az ügy továbbvitelére. A nemi erőszak mellett a vádpontok között szerepel az, hogy szexuális együttlét céljából adott másnak tudatmódosító szert, illetve hogy alkoholt biztosított egy 21 éven aluli számára.

Korábban azt írtuk az eljárásról: az ítélet azon múlhat, hogy mennyire veszi komolyan a bíróság és az esküdtszék a beleegyezés hiányát. Áldozata, az Alorah-ként ismert Aleksandra Vasilevna Mendoza divatinfluenszer ugyanis bántalmazása alatt sokkos állapotba került, és nem mondta azt a férfinak, hogy hagyja abba az erőszakot, valamint orvosszakértői vizsgálatot sem végeztetett közvetlenül az eset után. Clavicular és védői most ezeket a körülményeket használhatják fel a tárgyaláson, hogy azt bizonygassák: nem is történt nemi erőszak, a lány csak pénzéhsége miatt perel.

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Az erőszakolós eset után is találkoztak: a férfi többször is alkoholos italokra hívta meg a még mindig fiatalkorú lányt, illetve segített elintézni neki, hogy a kidobóemberek beengedjék szórakozóhelyekre. 2025 novemberében aztán ismét készült közös livestream: ekkor a férfi Mendoza beleegyezése nélkül az arcába fecskendezett egy Aqualyx nevű, állítólag zsírcsökkentő, de az amerikai egészségügyi hatóságok által jóvá nem hagyott gyógyszert. Amiről ez utóbbi körülményt nem is említette meg neki.

Peters karrierjével és világképével korábban már hosszabb cikkben is foglalkoztunk. Az influenszer tavaly szinte egyik pillanatról a másikra tört be a mainstream nyilvánosságba a looksmaxxer nevű közösség legismertebb arcaként. Ezt a közösséget elsősorban olyan fiatal férfiak alkotják, akiknek mindennél fontosabb a külső megjelenésük, azt pedig akár extrém módszerekkel is hajlandóak javítani. A mindenféle ellenőrizetlen szerek bevett használata csak egy dolog: Clavicular leghírhedtebb anekdotája szerint egy ponton még kalapáccsal is verte a saját arcát, hogy szabályosabban forrjanak össze a csontjai.

Nem ez az első eset, hogy az influenszernek meggyűlik a baja a törvénnyel: idén márciusban Floridában tartóztatták le, mivel a vád szerint egymásnak uszított két nőt a lakásán, hogy az incidensről videót készíthessen. Egy hónapra rá szintén Floridában emeltek ellene vádat azért, mert lelőtt egy alligátort. Ebben az ügyben hat hónap próbaidőre és húsz óra közösségi munkára ítélték.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.