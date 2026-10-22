Észak-Korea arra készül, hogy újra elkezd propagandát tolni hangszórókból a határon át

Észak-Korea napokon belül készenléti állapotba helyezi a Dél-Korea elleni propagandaadásokra szolgáló határ menti hangszóróit - jelentette be csütörtökön Kim Jodzsong, Kim Dzsongun észak-koreai vezető húga.

A politikus közölte: új ellenintézkedéseket vezetnek be a teljes déli határszakaszon, és figyelmeztette Szöult, hogy „szörnyű és nyomasztó helyzettel” szembesülhet, ha hibát követ el. A fenyegetés a katonai demarkációs vonal mentén zajló észak-koreai erődítési munkákra reagál.

A dél-koreai hadsereg szerint nincs jele új észak-koreai fegyverrendszerek telepítésének, az egyesülési minisztérium pedig felszólította Phenjant, hogy hagyjon fel az összecsapások kockázatát növelő lépésekkel.

A két Korea között azután erősödött fel a feszültség, hogy szeptemberben a demilitarizált övezetben aknarobbanás sebesített meg három dél-koreai katonát. Szöul szerint az aknákat Észak-Korea telepítette, amit Phenjan tagad.

Korábban Dél-Korea is hangszórózott a határnál, de sokkal nagyobbat szóltak a léggömbök. Ezek küldözgetését Észak-Korea kezdte, eleinte még szarral megtöltött léggömböket küldtek, mire válaszul Dél-Korea olyan léggömböket küldött, amelyekben röplapok és pendrive-ok voltak. Észak-Korea ezután azt ígérte, nem enged fel több léggömböt, de ezt az ígéretet gyorsan megszegték. (MTI)