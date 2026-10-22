Leállították a magyarorszag.hu-t a világszintű biztonsági fenyegetettség miatt

Több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le szerdán a világszerte használt PHP programozási nyelvben azonosított két súlyos biztonsági hiba miatt.

Ezeket kihasználva a támadók akár jelszó nélkül, távolról is programokat futtathatnak az érintett szervereken. A sérülékenységek világszerte több millió szervert veszélyeztethetnek, mivel a PHP számos weboldal működésében játszik szerepet. A PHP fejlesztői szerdán közzétették a biztonsági javításokat. A szakértők figyelmeztettek, hogy a WordPress-alapú honlapok szokásos frissítése nem elegendő: a szervereken futó PHP-t is frissíteni kell.

Magyarországon a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet kritikus, 9,2-es súlyossági besorolású riasztást adott ki a biztonsági hibák miatt, és a javítások haladéktalan telepítését sürgette. Az intézet azt javasolta, hogy ahol ez nem lehetséges, ott az érintett rendszereket ideiglenesen válasszák le az internetről, vagy szükség esetén állítsák le.

Tanács Zoltán technológiai miniszter arról posztolt, hogy „elővigyázatosságból az éjszaka során átmenetileg leállítottuk a magyarország.hu oldalt és néhány további kormányzati weboldal elérését”. Bár nem találtak támadásra utaló jelet,

„a sérülékenység javításáig a portálon keresztüli ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel.”

A miniszter arra kér minden vállalkozást, hogy informatikai vagy információbiztonsági szakértőivel ellenőriztesse, hogy weboldalaik érintettek-e, és tegyenek meg mindent a sérülékenység mielőbbi javítása érdekében.

Mindenhol ott van

Az Alphabet tulajdonában álló Wiz kiberbiztonsági vállalat, amely szintén részt vett a hibák feltárásában, külön hangsúlyozta a mesterséges intelligencia szerepét, és a sérülékenységeket az MI segítségével valaha feltárt legsúlyosabb biztonsági hibáknak nevezte. A cég szerint a hibák több mint egy évtizedig észrevétlenek maradtak, részben azért, mert kihasználásukhoz rendkívül bonyolult műveletsort kellett kidolgozni.

Hollandiában elővigyázatosságból lekapcsolták a rotterdami kikötő, a kormányzati ügyintézési portál, több kórház és az öt legnagyobb politikai párt honlapját. A nemzeti kiberbiztonsági központ saját weboldalát is leállította.

Finnországban több kormányzati internetes szolgáltatást függesztettek fel,

Dániában az iskolák és a szülők közötti kapcsolattartásra használt országos rendszert is lekapcsolták,

Franciaországban pedig a belügyminisztérium ideiglenesen leállította a helyi közigazgatási szervek egyes honlapjait.

A leállítások elővigyázatossági intézkedések voltak, az érintett kormányzati rendszerek feltöréséről nem érkezett megerősített jelentés. A Cloudflare internetbiztonsági vállalat ugyanakkor már a javítások megjelenése előtt észlelte, hogy támadók megpróbálják kihasználni a hibákat. (MTI)