Lesz villamos a Pacsirtamező utcában, most írták ki a közbeszerzést a tervezésre

Fotó: BKK

Tovább bővülhet a budai fonódó villamoshálózat, egy új, 3,5 kilométeres vonal megtervezésére írt ki feltételes közbeszerzési eljárást a BKK. Az új vonal az óbudai nagy amfiteátrumtól tart majd a kaszásdűlői HÉV-megállóig, áthaladva a Flórián téren és a Szentendrei úton. A fejlesztés a BKK szerint „a 9-es busz egyik legterheltebb szakaszán kínálhat gyorsabb és kényelmesebb, kötöttpályás alternatívát, és visszaállíthatja az 1981-ben elbontott villamosvonalat Óbuda központjában”.

A beruházás a fonódás révén közvetlen kötöttpályás kapcsolatot létesíthet Észak-Buda belső részei és Észak-Pest között. Óbuda központjában 1981 óta nincs villamosközlekedés.

„A korábbi átszállásmentes kapcsolat visszaállítása napi 30–40 ezer utas számára teremthet új eljutási lehetőséget a bel-budai lakóterületek és a Váci úti irodatengely között” – írja a BKK közelménye.



Az ügyben tartottak lakossági konzultációt is, aminek az eredménye itt olvasható. Talán az általános normalizálódás számlájára írható, hogy a BKK összefoglalója egyáltalán nem hallgatja el a projekttel kapcsolatos lakossági kételyeket sem:

„A kitöltők egy része azért is szkeptikus, mert az új villamosvonal egyrészt párhuzamos a budai fonódó villamossal és az egyáltalán nem akadálymentes H5-ös HÉV-vel, másrészt nem is lenne elérhető az agglomerációból érkezők számára. Egy érzékelhető nagyságú réteg számára ezért önmagában kevéssé érthető vagy meggyőző a fejlesztés haszna és jelentősége, amit alternatív út- vagy nyomvonaljavaslatokkal is sokan jeleztek.”

A pályázat nyertese a műszaki előkészítés és a szükséges tervek elkészítése során több nyomvonallehetőség között is választhat. Az akadálymentes vonalon nemcsak síneket terveznek fektetni, de az érintett közterületeket is meg akarják újítani.

Új sínpályaösszekötő szakaszokat is tervez építeni a BKK:

„A hálózati koncepció részeként új kanyarodóvágányok tervezése is szerepel a Margit híd budai hídfőjénél – a Frankel Leó út és a Margit híd irányában –, valamint a Blaha Lujza térnél, a Népszínház utca és az Erzsébet körút között. Ezek a fejlesztések a villamoshálózat rugalmasabb használatát és a különböző járatok közlekedésének összehangolását is segíthetik.”

A teljes tervezési folyamat – az engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítésével együtt – várhatóan mintegy két és fél évet vesz igénybe. A kivitelezés előkészítése ezt követően indulhat, az építkezés pedig a szükséges források rendelkezésre állása esetén kezdődhet meg.



A projekt előkészítésének finanszírozásában a Fővárosi Önkormányzat és a Waterfront City ingatlanfejlesztés beruházója a projekthez kapcsolódó településrendezési szerződés keretében működik együtt. A beruházó a tervezési költségek egy részét finanszírozza, a fennmaradó tervezési forrás biztosítására pedig fővárosi, illetve európai uniós források bevonása jelenthet megoldást – írja a BKK.

Az európai uniós források a későbbiekben akár a megvalósítás költségeinek részbeni vagy teljes fedezetét is biztosíthatják.