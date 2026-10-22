Nem boldogok a sajtkészítők: a bivalymozzarella is az olaszországi tüntetések áldozatául esett

Leállt a híres bivalymozzarella gyártása Dél-Olaszországban, mert a kamionosok tüntetései miatt a tej nem jut el a gyárba, a kész sajt pedig nem jut el a boltokba a nápolyi régióban, írja az AP hírügynökség. Az iparágat a becslések szerint 3 millió eurós veszteség érte 24 óra leforgása alatt.

Az országban már napok óta tartanak a tüntetések és a fosztogatások, Giorgia Meloni kormánya a hadsereget is kirendelte. A megélhetési költségek növekedése elleni tüntetések összecsapásokba torkolltak a rendőrséggel, a magas benzinárak miatt tiltakozó kamionosok akciói nyomán pedig az alapvető élelmiszerek is egyre nehezebben jutnak el a boltokba az ország déli régióiban.

Készítik a bivalymozzarellát Campania régióban Fotó: ELIANO IMPERATO/Controluce via AFP

A Mozzarella di Bufala Campana Védelmi Konzorciumának elnöke, Pier Maria Saccani arról beszélt, hogy már egymillió liter tej vált használhatatlanná szerdán, a sajtkészítők mellett pedig a bivalygazdák is pánikolnak. A sajtkészítés szigorú szabályai szerint a tejből a fejés utáni 60 óra során kell elkészíteni a mozzarellát, egyébként ki lehet dobni. A mozzarellagyártás a Nápoly körüli Campania régió egy kiemelten fontos iparága: 2025-ben összesen 58 ezer tonna sajtot gyártottak, aminek 37 százaléka exportra ment.

A sajtóértesülések szerint Meloni koalíciója – amely jövőre parlamenti választások előtt áll – az útlezárásokért járó büntetések szigorítását is tervezi a kamionosok tüntetései miatt.