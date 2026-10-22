Vintage Vuittontól a legszarabb világig: ezt hallgatja a 444 műsorvezetője, miközben te azt hiszed, hogy híreket lapátol

Úgyis esik, ami még semmi is ahhoz képest, amennyire fúj, így hirtelen nem marad más lehetőség, mint zenét hallgatni. Ezt a taxisbölcsességet legalább tényleg meg is fogadtam, ha már volt képem elsütni, így ismét jelentkezik DJ Harmincéves Koromig Magnóm Se Volt. Itt van pár, közepesen új, de annál klasszabb szám, hátha nem ismered valamelyiket.
Egészséges álfiatal embernek képzelem magam, ezért még életemben nem hallgattam úgy zenét, hogy ez olyan, mintha akár valamelyik gyerekem száma is lehetne. Erre jött a 18 éves dublini earfzilla a Vintage a Vintage Vuitton-nal és könnyekre fakadtam. De a szó jó értelmében! Újra hasít a vallomásos ír cloud rap:
Van-e jobb, mint belezúgni egy 3500 lakosú, a jeges éghajlatú Nova Scotia egyik szigetén didergő kanadai falu, Port Hawkesbury érzelmes garázsrock zenekarába? Nyilván igen, de én akkor is imádom a The Boojums-ot és a két új feldolgozást is, amivel az 1990-es évek halifaxi garázsrock szcénájára, illetve annak két menő együttesére emlékeznek. A kettő közül az első, a Scott Pilgrim a kedvencem.
Halifax, a szintén Nova Scotia-i halászváros a múlt század végén, a grunge felfutása után majdnem a második Seattle lett, aztán mégsem. De ez nem akadályozta meg a Plumtreet, hogy megírja a Scott Pilgrimet. Ez itt összehasonlításképpen az eredeti, ami a Scott Pilgrim képregényeket és játékot is ihlette.
Ez amúgy vicc volt, mert nem lehet őket összehasonlítani, hisz mind a két verzió hibátlan.
Ha most elteleportálhatnék olyan valaki koncertjére, akit sose hallottam élőben, akkor tuti a Skinner Brothersre mennék pogózni. Hogy miért, azt a Venom talán önmagában is megmagyarázza:
De a Make My Day is isteni lehet élőben:
Herczeg Márk mutatta, én meg egyből, 3 másodpercen belül elkötelezett salabakteres lettem. A rossz vonatnál nincs jobb magyar street punk szám és milyen eszement jó a szövege!
Estünk-keltünk botladoztunk
Semmivel nem foglalkoztunk
Nem tudtuk akkor még mi vár ránk
Úgy volt, mi majd megmutatjuk
De nem jött össze, jól elbasztuk
Minket sose fogad be ez a szar világ
Ez a fos világ
Ez a szar világ
Ez az istenverte, kurva szar világ
Ez a fos világ
Ez a kurva világ
Ez a nevetséges, szánalmas világ
Szakmai megjegyzésem: Oi!Oi! Oi!
Vagy egy Chase and Status-partiba telkeportálnék inkább akkor, amikor a Essa Ta Quente miatt Skrillex is színpadra áll velük? Nem, mert ez pont tök jó digitálisan is, de a szám hibátlan.
Kell-e nekünk olyan új Eurhythmics, amiben Annir Lennox helyett Cindy Lauper énekel? Tudja a rák, de az Haute & Freddy - Touch Touch-a jól adja.
De a végére már aztán tényleg elég a komolykodásból, jöhet a lényeg, vagyis a vidám, agyatlan ugrándozás izlandi módra a Jéghegyek Fcukersétől.