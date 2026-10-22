Vintage Vuittontól a legszarabb világig: ezt hallgatja a 444 műsorvezetője, miközben te azt hiszed, hogy híreket lapátol

Úgyis esik, ami még semmi is ahhoz képest, amennyire fúj, így hirtelen nem marad más lehetőség, mint zenét hallgatni. Ezt a taxisbölcsességet legalább tényleg meg is fogadtam, ha már volt képem elsütni, így ismét jelentkezik DJ Harmincéves Koromig Magnóm Se Volt. Itt van pár, közepesen új, de annál klasszabb szám, hátha nem ismered valamelyiket.

Earfzilla: Vintage Vuitton

Egészséges álfiatal embernek képzelem magam, ezért még életemben nem hallgattam úgy zenét, hogy ez olyan, mintha akár valamelyik gyerekem száma is lehetne. Erre jött a 18 éves dublini earfzilla a Vintage a Vintage Vuitton-nal és könnyekre fakadtam. De a szó jó értelmében! Újra hasít a vallomásos ír cloud rap:

The Boojums: Scott Pilgrim vs The Karate Man

Van-e jobb, mint belezúgni egy 3500 lakosú, a jeges éghajlatú Nova Scotia egyik szigetén didergő kanadai falu, Port Hawkesbury érzelmes garázsrock zenekarába? Nyilván igen, de én akkor is imádom a The Boojums-ot és a két új feldolgozást is, amivel az 1990-es évek halifaxi garázsrock szcénájára, illetve annak két menő együttesére emlékeznek. A kettő közül az első, a Scott Pilgrim a kedvencem.

Halifax, a szintén Nova Scotia-i halászváros a múlt század végén, a grunge felfutása után majdnem a második Seattle lett, aztán mégsem. De ez nem akadályozta meg a Plumtreet, hogy megírja a Scott Pilgrimet. Ez itt összehasonlításképpen az eredeti, ami a Scott Pilgrim képregényeket és játékot is ihlette.

Ez amúgy vicc volt, mert nem lehet őket összehasonlítani, hisz mind a két verzió hibátlan.

The Skinner Brothers: Venom

Ha most elteleportálhatnék olyan valaki koncertjére, akit sose hallottam élőben, akkor tuti a Skinner Brothersre mennék pogózni. Hogy miért, azt a Venom talán önmagában is megmagyarázza:

De a Make My Day is isteni lehet élőben:

Salabakter: Rossz vonat

Herczeg Márk mutatta, én meg egyből, 3 másodpercen belül elkötelezett salabakteres lettem. A rossz vonatnál nincs jobb magyar street punk szám és milyen eszement jó a szövege!

Estünk-keltünk botladoztunk

Semmivel nem foglalkoztunk

Nem tudtuk akkor még mi vár ránk

Úgy volt, mi majd megmutatjuk

De nem jött össze, jól elbasztuk

Minket sose fogad be ez a szar világ

Ez a fos világ

Ez a szar világ

Ez az istenverte, kurva szar világ

Ez a fos világ

Ez a kurva világ

Ez a nevetséges, szánalmas világ

Szakmai megjegyzésem: Oi!Oi! Oi!

Chase and Status feat Skrillex: Essa Ta Quente

Vagy egy Chase and Status-partiba telkeportálnék inkább akkor, amikor a Essa Ta Quente miatt Skrillex is színpadra áll velük? Nem, mert ez pont tök jó digitálisan is, de a szám hibátlan.

Haute & Freddy: Touch Touch

Kell-e nekünk olyan új Eurhythmics, amiben Annir Lennox helyett Cindy Lauper énekel? Tudja a rák, de az Haute & Freddy - Touch Touch-a jól adja.

Inspector Spacetime: ATM

De a végére már aztán tényleg elég a komolykodásból, jöhet a lényeg, vagyis a vidám, agyatlan ugrándozás izlandi módra a Jéghegyek Fcukersétől.