Egy ügyvéd szerint el lehet intézni, hogy akár egy hónapon belül kiadják Matolcsy Ádámot

Akár egy hónapon belül kiadhatja az Egyesült Arab Emírségek Matolcsy Ádámot, mondta a Klubrádiónak nyilatkozó Braun Balázs, az Újváry Zsolt ügyvédi iroda jogásza.

Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia ellen szerdán adtak ki elfogatóparancsot, de úgy tudni ő jelenleg Dubajban tartózkodik. Arról, hogy melyik ügy miatt csaptak le a hatóságok a Matolcsy családra, ebben a cikkben írtunk.

Az ügyvéd arról beszélt a rádióban, hogy ugyan Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között nincs kétoldalú kiadatási egyezmény, de egyedi megállapodással is haza lehetne hozni a volt jegybankelnök fiát Dubajból. Ilyen esetekben az érintett állam egyedileg vizsgálja meg a kiadatás feltételeit, és a döntés a két ország közötti magas szintű diplomáciai egyeztetésektől is függ.

A kiadatás egyik feltétele a kettős büntethetőség, vagyis hogy az érintettnek felrótt cselekmény mindkét ország jogrendje szerint bűncselekménynek minősüljön. Braun úgy vélte, a Matolcsy Ádám ügyében említett gazdasági csalás az Egyesült Arab Emírségekben is büntethető lehet. Emellett a cselekmény súlyának is el kell érnie a kiadatáshoz szükséges küszöböt. Az ügyvéd szerint az is lényeges, hogy ne politikai bűncselekményről, illetve politikai üldözésről legyen szó, mert ez a kiadatás megtagadásának egyik lehetséges oka lehet.

Az ügyvéd szerint a nagy politikai nyomás felgyorsíthatja az egyeztetéseket, így optimális esetben akár egy hónapon belül is megtörténhet a kiadatás. Ez azonban a legoptimistább forgatókönyv. Ha ez nem sikerül, a férfi kiutasítása is szóba jöhet. Ebben az esetben Matolcsy később olyan államba kerülhetne, amellyel Magyarországnak már van kiadatási megállapodása, vagy amely egyedi ügyben együttműködik a magyar hatóságokkal.

Arról is beszélt, hogy a Matolcsy Ádámhoz köthető, az Egyesült Arab Emírségekben található vagyontárgyak lefoglalásához a helyi hatóságok közreműködésére is szükség lenne. Az ügyvéd szerint amennyiben sikerül megállapodni a kiadatásról, az erről szóló egyedi egyezségben a vagyontárgyak ügyét is rendezhetik, de arra később is sor kerülhet. Braun úgy látja, megfelelő együttműködés esetén a vagyontárgyak idővel visszakerülhetnek a jogos tulajdonosukhoz. A kiadatás és a vagyonvisszaszerzés tényleges menete ugyanakkor a két ország hatóságainak döntéseitől és együttműködésétől függ.