Még nem él a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám és Stofa György ellen

bűnügy

Már több mint 24 órája él az országos elfogatóparancs Matolcsy Ádámmal és az MNB-alapítványok ingatlanbefektetéseit, majd pénzét kezelő cégeket vezető Stofa Györggyel szemben, de a nemzetközi elfogatóparancs kiadására még várni kell – írja a Telex.

Forrás: police.hu
Fotó: police.hu

Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a lapnak elmondta, hogy bár a Központi Nyomozó Főügyészség a nemzetközi elfogatóparancs kiadását már szerdán indítványozta, de arról a nyomozási bírónak kell majd döntenie.

Matolcsy és Stofa ellen nem az európai, hanem a nemzetközi elfogatóparancs kiadását kérték, vagyis azt feltételezik, hogy az Európai Unión kívül tartózkodnak.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy kiadja a nemzetközi elfogatóparancsot, akkor az erről szóló végzést elküldi az Igazságügyi Minisztériumnak és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak (Nebek) is, ahol a körözéseket elhelyezik a megfelelő nemzetközi adatbázisokban is, így ha a körözött személyt például Dubajban igazoltatják a rendőrök, akkor a rendszer azonnal jelzi, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene.

De a kiadatás ezután sem automatikus, „a kibocsátó országban és a végrehajtó államban is bűncselekménynek kell minősülnie annak a cselekménynek, amivel a körözött személyt gyanúsítják” – mondta Bozó. Ha külföldön fogják el a körözött személyt, a körülményeket a kibocsátó ország a saját jogi keretei között tisztázza, és ez alapján dönt a kiadatásról.

Amíg nem él a nemzetközi elfogatóparancs, Matolcsy és Stofa viszonylag szabadon mozoghat külföldön, ha viszont Magyarországra repülnének, az útlevél-ellenőrzésen az országos elfogatóparancs miatt a rendszer azonnal jelezne, és már a repülőtérről is rendőrök kísérnék ki őket.

Matolcsy Ádám a Sziget fesztiválon 2017 augusztusában
Fotó: Botos Tamás/444

Attól, hogy melyik ügy miatt csaptak le a hatóságok a Matolcsy családra, ebben a cikkben írtunk.

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