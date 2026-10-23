Egy új könyv szerint Trump veje haduraknak és zsoldosoknak utalt arab országokban vezetett titkos számlákról

Az orosz katonai titkosszolgálat (GRU) meghackelte Donald Trump amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek a telefonját, amit a holland katonai hírszerzés vett észre, amikor 2017-ben feltörték a GRU egyik szerverét. A képernyőfotókat látva a hollandok elhatározták, hogy ők is feltörik Kushner telefonját, hogy megfigyeljék, ez abból a könyvből derül ki, amelyet Matthew Cole oknyomozó újságíró írt Princes and Thieves néven. A könyvből a Vanity Fair közölt részleteket.

A legérdekesebb sztori még Trump első ciklusának idejéből származik, amikor Kushner Trump főtanácsadójaként dolgozott. Kushner állítólag hozzáfért egy szaúdi és egy egyesült arab emirátusokbeli számlához, ahova legalább kétmilliárd dollár érkezett Azerbajdzsánon keresztül. Kushner pedig jelentős összeget utalt tovább erről a két számláról más személyeknek, köztük haduraknak, zsoldosoknak.

Fotó: YOAN VALAT/AFP

A szerző szerint Kushnernek kormányzati alkalmazottként jeleznie kellett volna, hogy hozzáfér ezen számlákhoz. Egy volt ügyész úgy látja, ha Kushner bármit is ígért a pénzért cserébe, megsérthette a vesztegetésre és a külföldi ügynökökre vonatkozó törvényeket.

Kushner tagadta a lap állításait, teljes agyrémnek nevezte azokat. (via economix, 24.hu)