Két és fél órát beszélt Matolcsy György a bíróságon

Két és fél órán át beszélt a bíróságon Matolcsy György volt jegybankelnök azon a pénteki tárgyaláson, amelyen a bíróság a letartóztatásáról dönt a szerdai őrizetbe vétele után, közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött, és mivel zárt ülésen döntenek, nem lehet tudni, Matolcsy miről beszélt ennyi időn keresztül. Reggel ügyvédje jelezte, hogy védence vallomást fog tenni.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén 2019. november 18-án. Fotó: Botos Tamás/444

A bíróság pénteken meghallgatja még Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is. A döntés várhatóan elhúzódik, és majd csak délután derülhet ki, letartóztatásban maradnak-e a gyanúsítottak. (hvg.hu)