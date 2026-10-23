Matolcsy György ügyvédje szerint védence vallomást fog tenni

bűnügy

Pénteken reggel szállították át Matolcsy György, volt jegybankelnököt a Budai Központi Kerületi Bíróságra, ahol ma döntenek a volt jegybankelnök letartóztatásáról, derül ki a Telex tudósításából.

A volt MNB-elnök védője, Bátki Pál azt mondta, hogy védence vallomást fog tenni az ülésen.

Csütörtökön hatezer oldalas nyomozati iratot kaptak, aminek feldolgozása hosszabb időt vesz majd igénybe. Matolcsy ügyvédje szerint azonban a gyanúsítás nem a több száz milliárd vagyonvesztésről illetve vagyongyarapodásról szól.

Fotó: botost/444.hu

Elmondta azt is, hogy az enyhébb kényszerintézkedésre vagy annak a mellőzésére tesznek indítványt, vagyis arra, hogy Matolcsy Györgyöt ne tartóztassák le. Bátki Pál az újságírók kérdésére azt válaszolta, hogy nem tudja, hol tartózkodik védence fia, Matolcsy Ádám.

bűnügy matolcsy ádám letartóztatás vallomás Budai Központi Kerületi Bíróság Matolcsy György bátki pál