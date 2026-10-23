Matolcsy György ügyvédje szerint védence vallomást fog tenni

Pénteken reggel szállították át Matolcsy György, volt jegybankelnököt a Budai Központi Kerületi Bíróságra, ahol ma döntenek a volt jegybankelnök letartóztatásáról, derül ki a Telex tudósításából.

A volt MNB-elnök védője, Bátki Pál azt mondta, hogy védence vallomást fog tenni az ülésen.

Csütörtökön hatezer oldalas nyomozati iratot kaptak, aminek feldolgozása hosszabb időt vesz majd igénybe. Matolcsy ügyvédje szerint azonban a gyanúsítás nem a több száz milliárd vagyonvesztésről illetve vagyongyarapodásról szól.

Elmondta azt is, hogy az enyhébb kényszerintézkedésre vagy annak a mellőzésére tesznek indítványt, vagyis arra, hogy Matolcsy Györgyöt ne tartóztassák le. Bátki Pál az újságírók kérdésére azt válaszolta, hogy nem tudja, hol tartózkodik védence fia, Matolcsy Ádám.