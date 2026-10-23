Nagyon más volt ez az ünnep, mint amiben eddig voltunk

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A nemzeti ünnep kötelező kör: kell bele egy nagy rész emelkedett hangulat, gyorstalpalóval, hogy miről is van szó, reflektálni kell a jelenre, amiben élünk, és persze nem árt, ha a jövőre is kitérünk, a múlt tanulságaiban megmártózva.

A történelem ráadásul sok szempontból hajlítható is, nem mindegy, hogy a győztesek vagy a vesztesek mesélik el, a narratíva remekül használható politikai célokra.

Ebből a szempontból irtó érdekes volt megélni a mai napot: egyrészt ugyanis olyan volt, mint megannyi korábbi nemzeti ünnep, másrészt viszont teljesen más.