Nagyon más volt ez az ünnep, mint amiben eddig voltunk

A nemzeti ünnep kötelező kör: kell bele egy nagy rész emelkedett hangulat, gyorstalpalóval, hogy miről is van szó, reflektálni kell a jelenre, amiben élünk, és persze nem árt, ha a jövőre is kitérünk, a múlt tanulságaiban megmártózva.
A történelem ráadásul sok szempontból hajlítható is, nem mindegy, hogy a győztesek vagy a vesztesek mesélik el, a narratíva remekül használható politikai célokra.
Ebből a szempontból irtó érdekes volt megélni a mai napot: egyrészt ugyanis olyan volt, mint megannyi korábbi nemzeti ünnep, másrészt viszont teljesen más.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A Louvre közelében, egy szálloda teraszán fotózták le a volt miniszterelnököt.
Egész szép számban összegyűltek az orbánisták az orbánmentes megemlékezésre, rendesen fel is tüzelték magukat, de a volt államfő gyorsan lelőtte a bulit.
Mert ezt tanultuk 56-ból.
A Fidesz Orbán nélkül ünnepelt, az állami megemlékezés felett Gripenek húztak el.