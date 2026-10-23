Orbán Viktor Párizsban tölti október 23-át

Miközben Orbán Viktor ezt posztolta:
Ő nemhogy beszédet nem fog mondani, de ott sem lesz a Bem téren. Merthogy nincs is itthon.
Egy olvasónk párizsi barátja ma dél körül a Louvre-tól nem messze, a Tuileriák kertje környékén, a Rue de l'Échelle-en található Normandy Hotel teraszán futott bele a telefonját nyomkodó Orbán Viktorba.
Cikkünk élesítésével szinte egyidőben tudósítónk, Rényi Dániel a fideszes ünnepi tömegben találkozott Havasi Bertalannal, a volt miniszterelnök szóvivőjével. Havasi azt mondta, nem tudja, Orbán hol van, de azt jelezte neki előre az ex-kormányfő, hogy nem lesz ott az ünnepi eseményeken. Hozzátette azt is, hogy a héten sokat egyeztettek, de Orbán nem tájékoztatta arról, hogy éppen honnan dolgozik.
A volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el, délelőtt indult el. Orbánnak két posztja volt ma. Az egyik pusztán Bóka János videóüzenetének továbbposztolása. A Fidesz frakcióvezetője ebben a videóban azt mondta: „Szabadságunkat és függetlenségünket ma is veszély fenyegeti. Gyarmatosítókból és bábokból, önkényből és zsarnokokból ma sincs hiány. Ma is elvennék, ami a miénk, ma is megmondanák, hogyan éljünk és miben higgyünk. Ma is eltörölnék a múltunkat és elvennék a jövőnket. De mi azok vagyunk, akik 1956-ban is voltunk. Magyarok, a szabadság nemzete.
Emlékezzünk együtt a hősökre, mondjunk ellent az önkénynek, álljunk ki a szabadságunkért, és gyűjtsünk erőt az előttünk álló küzdelmekhez. Találkozzunk ma 14 órakor a Bem téren!”
Orbán Viktorral ezek szerint nem lehet majd találkozni a párt ünnepi megemlékezésén. Pedig a múlt heti DPK-táborban nagyon harciasnak tűnt a pártvezér, amikor arról beszélt, hogy a támogatói mag alkalmas lenne a nemzeti ellenállásra „tompább és élesebb eszközökkel is”.
Október 12-én a Bayer-showban pedig arról beszélt, hogy az ő munkája most a jobboldal újraszervezése, minden héten több megyébe is elmegy beszélni, hogy hogyan szervezzék újra a közösséget. Azt mondta, sokan azt látták, eltűnt, de nem, csak nem ő a csapatkapitány, az Bóka János, Orbán jelenleg az edző. Azt mondta, majd az első nagy Békemeneten fog beszédet mondani, most még nem ez a dolga, úgyhogy október 23-án sem fog beszédet mondani.
Emlékezetes, hogy Orbán júliusban pont aznap utazott el a foci vébére, amikor a Parlament tiszás kétharmada elfogadta a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszüntette Sulyok Tamás államfői megbízatását, időbeli korlátot szabott a parlamenti mandtumokra, visszaállította a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, amivel távozásra kényszerítették egyebek között Polt Pétert, és létrehozták a vagyonvisszaszerzési hivatalt.
A Fidesz a demokrácia halálának nevezte a napot, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetői posztról. Az utazás után a 444 kérdésére a volt miniszterelnök ezt válaszolta: „Mit kellett volna tennem?”
Akkor sem volt itthon, amikor a Parlament előre tudhatóan megszavazta két volt minisztere mentelmi jogának a felfüggesztését, és még aznap őrizetbe is vették Hankó Balázst és Seszták Miklóst. Orbán akkor épp Belfastba utazott a válogatott Nemzetek Ligája meccsére. Észak-Írországban még egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett, Magyarországon a választások óta nem vett részt tüntetésen, így sem a Sulyok Tamás mellettin a Várban, sem a Terror Háza mellettin, sem most október 23-án.
„Én nem jövendőt mondok, nem jósolok, ezt már mind láttam” – mondta a volt miniszterelnök a Bayer Show-ban, ahol bejelentette, hogy október 23-án nem lesz ott a Fidesz ünnepségén, majd az első nagy Békemeneten mond csak beszédet.
A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. A Hungarikum Ligetben tartott tábor hivatalos programjai mellett a kiscsoportos beszélgetéseken került igazán elő a kérdés: hogyan tovább a választási vereség után? Aztán megérkezett Orbán Viktor, és egyetlen mondattal agyoncsapta az egész mozgolódást.
A parlament Sulyok Tamás leváltásáról szavaz, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetőségről.
Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.
Hétfőn meccs, kedden tünti: ilyen sűrű program mellett nem is csoda, hogy nem tudott foglalkozni Hankó Balázzsal.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját ünnepeljük.