Orbán Viktor Párizsban tölti október 23-át

Miközben Orbán Viktor ezt posztolta:

Ő nemhogy beszédet nem fog mondani, de ott sem lesz a Bem téren. Merthogy nincs is itthon.

Egy olvasónk párizsi barátja ma dél körül a Louvre-tól nem messze, a Tuileriák kertje környékén, a Rue de l'Échelle-en található Normandy Hotel teraszán futott bele a telefonját nyomkodó Orbán Viktorba.

Orbán Viktor Párizsban 2026. október 23-án. Fotó: olvasónk

Cikkünk élesítésével szinte egyidőben tudósítónk, Rényi Dániel a fideszes ünnepi tömegben találkozott Havasi Bertalannal, a volt miniszterelnök szóvivőjével. Havasi azt mondta, nem tudja, Orbán hol van, de azt jelezte neki előre az ex-kormányfő, hogy nem lesz ott az ünnepi eseményeken. Hozzátette azt is, hogy a héten sokat egyeztettek, de Orbán nem tájékoztatta arról, hogy éppen honnan dolgozik.

A volt miniszterelnök pártjának október 23-i ünnepi menete, amit Zászlómenetnek neveztek el, délelőtt indult el. Orbánnak két posztja volt ma. Az egyik pusztán Bóka János videóüzenetének továbbposztolása. A Fidesz frakcióvezetője ebben a videóban azt mondta: „Szabadságunkat és függetlenségünket ma is veszély fenyegeti. Gyarmatosítókból és bábokból, önkényből és zsarnokokból ma sincs hiány. Ma is elvennék, ami a miénk, ma is megmondanák, hogyan éljünk és miben higgyünk. Ma is eltörölnék a múltunkat és elvennék a jövőnket. De mi azok vagyunk, akik 1956-ban is voltunk. Magyarok, a szabadság nemzete.

Emlékezzünk együtt a hősökre, mondjunk ellent az önkénynek, álljunk ki a szabadságunkért, és gyűjtsünk erőt az előttünk álló küzdelmekhez. Találkozzunk ma 14 órakor a Bem téren!”

Orbán Viktorral ezek szerint nem lehet majd találkozni a párt ünnepi megemlékezésén. Pedig a múlt heti DPK-táborban nagyon harciasnak tűnt a pártvezér, amikor arról beszélt, hogy a támogatói mag alkalmas lenne a nemzeti ellenállásra „tompább és élesebb eszközökkel is”.

Október 12-én a Bayer-showban pedig arról beszélt, hogy az ő munkája most a jobboldal újraszervezése, minden héten több megyébe is elmegy beszélni, hogy hogyan szervezzék újra a közösséget. Azt mondta, sokan azt látták, eltűnt, de nem, csak nem ő a csapatkapitány, az Bóka János, Orbán jelenleg az edző. Azt mondta, majd az első nagy Békemeneten fog beszédet mondani, most még nem ez a dolga, úgyhogy október 23-án sem fog beszédet mondani.

Emlékezetes, hogy Orbán júliusban pont aznap utazott el a foci vébére, amikor a Parlament tiszás kétharmada elfogadta a 17. alkotmánymódosítást, amivel megszüntette Sulyok Tamás államfői megbízatását, időbeli korlátot szabott a parlamenti mandtumokra, visszaállította a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, amivel távozásra kényszerítették egyebek között Polt Pétert, és létrehozták a vagyonvisszaszerzési hivatalt.

A Fidesz a demokrácia halálának nevezte a napot, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetői posztról. Az utazás után a 444 kérdésére a volt miniszterelnök ezt válaszolta: „Mit kellett volna tennem?”

Orbán Viktor úton Belfastba Hankó őrizetbe vételének napján. Fotó: Olvasó

Akkor sem volt itthon, amikor a Parlament előre tudhatóan megszavazta két volt minisztere mentelmi jogának a felfüggesztését, és még aznap őrizetbe is vették Hankó Balázst és Seszták Miklóst. Orbán akkor épp Belfastba utazott a válogatott Nemzetek Ligája meccsére. Észak-Írországban még egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett, Magyarországon a választások óta nem vett részt tüntetésen, így sem a Sulyok Tamás mellettin a Várban, sem a Terror Háza mellettin, sem most október 23-án.