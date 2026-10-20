„Hogy ha lesz egy csettintés, legyünk, akik erre válaszolunk. De fog-e valaki csettinteni?” – ilyen volt az első DPK-tábor

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„Amíg ez a banda van kormányon, napról napra óriási a kár” – türelmetlenkedik egy hatvanas férfi feltűrt ingujjal. Akkora benne a tenni vágyás, hogy mondandóját csak ziláltan és fennhangon tudja előadni. A többiek csitítják. A hétvégi DPK-táborban próbálják megfejteni a helyzetet egy beszélgetésen, körülbelül 25-en lehetnek a teremben.

„Ezt nem mi fogjuk megoldani” – formálódik az ellenvélemény a halk szavúbbak táborában. „A DPK egy civil kezdeményezés, nem keverendő össze a párttal” – ezt többen is aláhúzzák. Közben kiderül, akadnak olyanok is a lakitelki hotel Kassai Lajosról elnevezett kis szobájában, akik Fidesz-párttagok. „A kettő megfér egymás mellett" – érkezik a másik szegletből a feloldás.

„100 százalékon kéne pörögni!” – köti az ebet a karóhoz a férfi, nem enged az igazából. Szerinte az idő nem nekik dolgozik, mint ahogy páran a teremben új idők új klasszikusait idézve állítják.

„Ma az összes rendezvény telt házas lesz, ezt garantálom!” – védekezik egy Kata nevű, késő ötvenesforma, hosszú, szőke, ondolált hajú nő, aki a legaktívabb DPK-tagként vezeti a foglalkozást.

A férfit ez láthatóan nem nyugtatja meg. Nem érti, hogy lehet ebből a buboréklétből sikeres stratégiát folytatni: ezt a tábort is csak hasonszőrűek, a Fidesz márkanév lejáratódása óta nemzetinek nevezett oldalon lévők látogatják, közülük is mintegy ezer fő, a kemény mag, vélekedik. Az sem teljesen világos neki, miért azokat hívták meg a megújulásként hirdetett együttlétre előadni, akik a választások előtt „aktívan részt vettek az online kampány földbe állításában".

„Én nem láttam beauty influenszert meg sport influenszert, a politikai influenszerek bezzeg mind itt vannak" - mantrázza. Feltehetően azokra a legkülönbözőbb hátterű tiktokozó fiatalokra gondolt, akik lelkesedésből és organikusan tették hozzá mindazt, amijük van, a Fidesz leváltását hozó ellenzéki kampányhoz.

Kemény hangon követeli, nevezzék meg a felelősöket és mondják ki a hibákat. Ő csak egyet emel ki, aki „már nincs itt, mert Brüsszelben van". Óriási a teremben a felzúdulás.

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