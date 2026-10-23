Zászlófelvonás, beszédek és egy Sztálin-szobor ledöntése: indul a nemzet ünnep
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját ünnepeljük.
Számháború idén is van (most épp azon megy a matek, hányan jönnek el az állami ünnepségre).
Mindenesetre nagyon más ez az ünnep, mint az egy évvel ezelőtti volt.
Percről percre követjük az eseményeket.
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Orbán Viktor eddig csak Bóka Jánosként szólalt meg az ünnepen
A parlamenti ellenzék is megkezdte az 56-os megemlékezések sorát. A Fidesz Bóka János videóját tette közzé, amelyben a frakcióvezető azt mondja: „Szabadságunkat és függetlenségünket ma is veszély fenyegeti. Gyarmatosítókból és bábokból, önkényből és zsarnokokból ma sincs hiány. Ma is elvennék, ami a miénk, ma is megmondanák, hogyan éljünk és miben higgyünk. Ma is eltörölnénk a múltunkat és elvennék a jövőnket.”
A Kossuth téren 9 órakor megkezdődött a hivatalos állami programok sora. Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök részvételével a díszszázad felvonta az ünnepi lobogót. A közvetítést itt lehet követni:
Ez előtt Magyar Péter kilátogatott Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel a 301-es parcellába.
„Vannak sajnos, akik még most sem értik, hogy ezt a hazát megosztani bűn. Vannak, akik még most sem értik, hogy vannak percek és órák, amikor csak magyarok vagyunk, jelző nélkül, származás nélkül, politikai szimpátia nélkül. Ők még mindig eldönthetik, hogy az 1956 előtti főhajtás vagy a napi politikai érdekük a fontosabb. Mi meghívtunk mindenkit és mindenkit szeretettel várunk. A forradalom hősei egyetlen összetartó magyar nemzetért adták az életüket, ahol a magyar ember testvérként tekint a másikra. Aki ezt nem érti, az nem érti 1956 üzenetét”
– mondta többek közt a Bem József téren csütörtök este, utalva a pénteki eseményekre is.
Egyrészt ugye a Fidesz épp azzal támadja a miniszterelnököt, hogy hiába küldött meghívókat a világ minden pontjára (Putyint nem hívta), és hiába jelezték sok országból, hogy küldenek valakit, jellemzően nem az állam- és kormányfők terveznek jönni.
Másrészt viszont az Országgyűlés 14 órakor emlékülést tart, erre viszont az ellenzéki pártok nem mennek el. Badumcc.
Sok minden. A teljesség igénye nélkül a budapesti programok:
9-kor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik az állami ünnepségsorozat.
10:30-kor a Műegyetemtől indul a Bem térre a Nemzet Zászlójával a Békemenet helyett sebtében összerántott megmozdulás, ami a Fidesz rendezvényébe torkollik.
14 órakor emlékülésezik az Országgyűlés, az ellenzéki pártok nélkül.
Ugyanakkor, 14 órakor kezdődik a fideszes rendezvény, felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is. Orbán Viktor nem.
15 órakor a Mi hazánk szokásos, Corvin közi megemlékezésére is sor kerül.
16 órakor pedig Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet a Kossuth téren.
19:30-től pedig a Városháza parkban lesz fővárosi rendezvény, ennek tetőpontjaként 21:37-kor le lehet dönteni a Sztálin-szobrot Karácsony Gergely főpolgármesterrel.
Az állami programok listája itt érhető el, az eseményeket percről percre követjük majd egész nap.