Zászlófelvonás, beszédek és egy Sztálin-szobor ledöntése: indul a nemzet ünnep

„Vannak sajnos, akik még most sem értik, hogy ezt a hazát megosztani bűn. Vannak, akik még most sem értik, hogy vannak percek és órák, amikor csak magyarok vagyunk, jelző nélkül, származás nélkül, politikai szimpátia nélkül. Ők még mindig eldönthetik, hogy az 1956 előtti főhajtás vagy a napi politikai érdekük a fontosabb. Mi meghívtunk mindenkit és mindenkit szeretettel várunk. A forradalom hősei egyetlen összetartó magyar nemzetért adták az életüket, ahol a magyar ember testvérként tekint a másikra. Aki ezt nem érti, az nem érti 1956 üzenetét”

– mondta többek közt a Bem József téren csütörtök este, utalva a pénteki eseményekre is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyrészt ugye a Fidesz épp azzal támadja a miniszterelnököt, hogy hiába küldött meghívókat a világ minden pontjára (Putyint nem hívta), és hiába jelezték sok országból, hogy küldenek valakit, jellemzően nem az állam- és kormányfők terveznek jönni.

Másrészt viszont az Országgyűlés 14 órakor emlékülést tart, erre viszont az ellenzéki pártok nem mennek el. Badumcc.

A csütörtök esti eseményről itt írtunk bővebben:

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