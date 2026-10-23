Kövér azzal viccelődött, hogy megpróbálhatna már olyan diktatúrát építeni a Fidesz, amiből jól jön ki

Ünnepeljen velük jó néhány éhes bengáli tigris - válaszolta Kövér László volt házelnök a Hír TV-ben arra a kérdésre, hogy miért nem ünnepelnek együtt a Tiszával. Szerinte nagyon-nagyon nehéz erre szalonképes választ adni, a fenti idézetet mondta végül, saját maga szerint lehet, hogy a szalonképesség határán túl.

Megpróbálva lehiggadni visszakérdezett, hogy: Mi bennük a közös? Azon kívül, hogy rendszertani besorolásunkat tekintve a homo sapiens nagy családjába tartozunk. Valószínűleg, bökött a levegőbe az ujjával.

Kövér szerint demokráciáról, jogállamról, nemzetről, hazáról, emberségről, családról, 56-ról semmit nem gondolnak közösen. A közös ünneplés felvetése tipikus komcsi provokáció szerinte, és ünnepeljenek velük közösen a bengáli tigris túl az elvtársaik, „Ursula von der Pfizer” meg a többiek.

Szerinte Magyarországon a Nyugat mindig a nemzet árulóit használja fel a saját céljaira. A történelem is arra tanít szerinte, hogy „ha erős beavatkozás volt itt Nyugatról, az soha nem a mi érdekeinket szolgálata, még akkor sem, amikor felszabadítottak minket úgymond 150 év török uralom alól, az nagyjából olyan hatásokkal járt, mint amikor az oroszok szabadítottak fel minket a németek alól”.

Szóba hozták neki Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a magyar Országgyűlésben elmondott beszédét, amiben arról beszélt, hogy Magyarországon áprilisban újjászületett a demokrácia, és Európa nevében mondott köszönetet azoknak, akik az új fejezetet írják.

Kövér nem csodálkozik ezen, Brüsszelben ugyanis kezdik elég furcsán értelmezni a szabadságot, rettegés van a hagyományos, főáramú elitben, és egyre több országban üti fel a fejét az a gondolat az úgynevezett demokratikus erők részéről, hogy be kéne tiltani az egyre népszerűbb patrióta erőket. Kövér szerint az Ursula von der Leyen által emlegetett demokrácia, meg amiről Magyar Péter beszél, az ugyanaz, mint amit a kommunisták építettek fel 1945 után és tartottak fent nyugati mulasztással és keleti segítséggel 1989-ig.

Szerinte „ők” a szellemi térben is megpróbálnak minden felszámolni, eltörölni, a földdel egyenlővé tenni, amit „mi” alkottunk, és „ami a nemzet megerősödést, öntudatra ébredését szolgálta. Nem állítom, hogy ez a törekvés teljes sikert aratott volna, mert hiszen ha így lett volna, még mindig mi lennénk kormányon, de legalábbis nem ők lennének kormányon”.

Kövér azt is mondta, hogy „mi mindig olyan diktatúrát építettünk, már most ironikusan próbálok fogalmazni, amiből mindig mi jöttünk ki rosszul. Tehát egyszer már lehet meg kéne próbálni ezt másként csinálni”

A kérdésre, hogy mennyire elégedett a saját teljesítményükkel a 2006-os eseményekben bűnösök felkutatásában és megbüntetésében, Kövér úgy válaszolt, hogy egyáltalán nem elégedett. „Ugyanakkor láttam az akkori törekvéseket, buktatókat, meg falakat, amelyek a mi törekvéseink útjában álltak. Ennyire futotta az erőnkből”.

Lát-e párhuzamosságokat 1956, 2006 és 2026 között? „Igen, minden a kommunistákkal küzdöttünk, és a Nyugat mindig magas ívben tett a mi áldozatunkra, törekvéseinkre, jogos érdekeinkre, létező jogainkra”.

Mi akkor a feladatuk? „Ami 2002 után volt, összeszedni magunkat és visszaszerezni a cselekvés lehetőséget a nemzeti oldal számára”.