Bekeményített a trónörökös, hiába akart liberalizálni a parlament, tiltott marad az abortusz Liechtensteinben

Több százan tüntettek szombaton Vaduzban a liechtensteini fejedelmi palotánál az ellen tiltakozva, hogy Alajos trónörökös, régensherceg megvétózta az abortusztilalom eltörléséről a hét elején elfogadott parlamenti döntést.

Az uralkodóház közleménye szerint Alajos trónörökösnek „továbbra is az a meggyőződése, hogy a parlamenti által elfogadott, időkorláton alapuló döntési rendszer – amely a terhesség első három hónapjában engedélyezte volna hivatalosan a beavatkozást – nem biztosítja a megszületés előtt álló élethez kapcsolódó, a létezéshez fűződő alapvető jog megfelelő védelmét”.

A Svájccal és Ausztriával közvetlenül szomszédos, kb. 40 ezer lakosú Liechtensteinben törvény tiltja az abortuszt. Kivételt képez, ha az anya élete veszélyben forog, vagy ha a terhességet nemi erőszak előzte meg. Aki az általános tiltás ellenére mégis elvégzi a beavatkozást, három évig terjedő börtönbüntetésre számíthat, míg a gyermeküket segítség nélkül elvetető édesanyák egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatóak. A törvény tiltja az abortusz nyilvános „népszerűsítését” és a beavatkozással kapcsolatos szolgáltatások felkínálását is. Az ország határain kívül elvégzett abortusz viszont nem minősül bűncselekménynek.

Alajos Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A hercegségben 2011-ben népszavazást tartottak az abortusz engedélyezéséről. Akkor a választók 52,3 százaléka – a kormány és a parlament véleményével összhangban – elutasította a javaslatot.

A kérdés újabb napirendre tűzését az tette lehetővé, hogy a parlamentben összegyűltek a törvény megváltoztatásához minimálisan szükséges aláírások. Az így kidolgozott törvényjavaslatot szűk többséggel szeptember 2-án fogadta el a parlament, Alajos régensnek pedig – aki soha nem titkolta, hogy ellenzi az intézkedést – hat hónap állt a rendelkezésére, hogy megvétózza vagy kihirdesse a törvényt.

A parlamenti kezdeményezést támogató bizottság becslése szerint évente mintegy 45 liechtensteini nőn végeznek el terhességmegszakítást a szomszédos Svájcban vagy Ausztriában. (MTI)