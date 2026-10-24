Orbán Ráhel már nem felel férje cégeinek márkaépítéséért

Majdnem napra pontosan fél évvel az Orbán-kormány bukása után, Tiborcz István cégbirodalmában is jelentős változás történt. A volt miniszterelnök lánya ugyanis október 15-étől már nem a BDPST Koncept Kft. ügyvezetője. Helyette Weigert Zsanett Mariann ült az ügyvezetői székbe, aki meglehetősen tapasztalt vezetőnek tűnik a cégadatbázisok szerint. De róla egy kicsit később.

A BDPST Koncept volt az a cég, amelyben először láthatóvá vált Orbán Ráhel, amikor 2021 májusában átvette a cég irányítását a Tiborcz-cégeknél rendszeresen feltűnő Malik Zoltántól. Orbán Ráhel azóta több-kevesebb anyagi sikerrel irányította a BDPST Konceptet, amelyből rövid időn belül az a cég lett, amely Tiborcz István cégcsoportjának, a BDPST Groupnak a márkaépítéséért, brandigeléséért és kommunikációjáért felelt.

Fotó: Németh Dániel/444

Egyebek mellett Orbán Ráhelhez kötődik a Marriott Hotel, a Gellért szálló és a Gránit Bank arculatának kialakításáért.

A Panyi Szabolcs információi szerint a családjával együtt Londonba költözött Orbán Ráhel már csak a bababoltjait üzemeltető Odu Store Kft. operatív irányításáért felel. Ezt a céget egyébként ő maga alapította, viszont 2025 júliusában átadta a férje BDPST Group Zrt.-jének.

A 2021-ben alapított cég először 2023-ban tudott százmilliónál nagyobb árbevételt elérni (236 milliót), amiből szerény 3 milliós nyereséget realizáltak. 2024-ben viszont óriási ugrással 863 millió folyt be a cég kasszájába, a profit azonban továbbra is rendkívül szerény maradt, 12 millió. Az igazán nagy előrelépés azonban tavaly jött össze: 1,4 milliárdos árbevételből 123 millió forint tiszta profit.

Az új ügyvezető Weigert Zsanett Mariann így egy meglehetősen stabil lábakon álló céget visz majd tovább. Ő 2015-ben és 2016-ban munkavállalóként az Allianz Biztosító cégjegyzésre jogosult tagja volt. Majd átment a Mészáros-féle MBH Befektetési Bank Zrt.-hez, ahol 2016-2017 között ugyanilyen pozíciót töltött be. Aztán 2020 és 2023 között Nagy Elek cégcsoportjánál, a BÁV-ot és a Főtaxit is tömörítő Lexholdingnál dolgozott, az utóbbi bő két évben pedig már a BDPST Konceptnél,

A BDPST Koncept mellett a W-Create Studio Kft, ügyvezetője is 2026 júniusa, vagyis alapítása óta. A cég főtevékenysége reklámügynöki tevékenység, tulajdonosa pedig a szintén Tiborcz-körhöz tartozó Waberer's. A hvg.hu kérdésére azzal magyarázták a cég létrehozását, hogy egységesebben és hatékonyabban támogathassák a Waberer’s Csoporthoz tartozó biztosítási és logisztikai cégek marketing-, kommunikációs és kreatív feladatait. A W-Create elsődlegesen a Waberer’s Csoport belső marketingkommunikációs igényeit szolgálja ki, de hosszabb távon nem zárják ki, hogy a vállalat piaci tevékenységet is végezzen, így például reklámfelületeket értékesítsen vagy hasznosítson.