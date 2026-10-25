Az izraeli hadsereg lezárja egész Ciszjordániát a választások napjára

Az izraeli hadsereg (IDF) azt közölte, hogy a keddi izraeli választások idején a Ciszjordániából Izraelbe vezető összes szárazföldi átkelő zárva tart majd, a palesztin munkavállalók pedig nem léphetnek be az izraeli telepekre, írja a BBC.

Az Izrael által megszállt térségben azóta szigorítanak a biztonsági intézkedéseken, hogy pénteken palesztin fegyveresek két izraeli katonát megöltek, hármat pedig megsebesítettek az itt található Hebronban. Korábban Benjamin Netanjahu már egyszer visszakozott a terület teljes lezárásától, és azt mondta, fontolóra vesz egy Hebron és Halhul városa körüli „kordont”, amely „más területekre” is kiterjedhet. Emellett nekiálltak lakóházakat és üzleteket is lebontani, otthontalanná téve többszáz palesztint. A pénteki esetre alig egy héttel azután került sor, hogy álarcos izraeli telepesek európai diplomatákra támadtak Ciszjordániában.

A vasárnapi döntés értelmében kedden „megtiltják a palesztin munkavállalók belépését és kilépését Júdea és Szamária, valamint a Jordán-völgy teljes területén – beleértve az ipari övezeteket is –, továbbá lezárják az összes szárazföldi átkelőt”. A palesztin dolgozók többsége vasárnaptól már a telepekre sem léphet be. Ez alól kivételt képeznek az ipari övezetek, illetve egyéb, külön meghatározott területek.