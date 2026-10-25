Meloni: A hadsereg segítségével sikerült elkerülni a pusztítást a hétvégi olaszországi tüntetéseken

„A fegyveres erők katonáinak jelenléte megelőzte, hogy az erőszak ismét csatatérré változtassa tereinket” – írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap, miután a több olasz városban rendezett tüntetések súlyosabb események nélkül zajlottak le. A Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy szemtanúik szerint nem nagyon volt fosztogatás, illetve rongálás, ám akadt pár erőszakos eset a szombati tüntetések során.

A belügyminisztérium közölte, hogy több mint négyezer személyt azonosítottak a szombati demonstrációkon, 87 ellen tettek feljelentést, kilencet pedig őrizetbe helyeztek. Giorgia Meloni köszönetet mondott Matteo Piantedosi belügyminiszternek és a fegyveres erők katonáinak, akik az utcákon szolgáltak a szombat délutáni és esti demonstrációk alatt, írja az MTI. A miniszterelnök így fogalmazott:

„A fegyveres erők jelenléte megerősítése miatt a baloldalon egyesek a militarizáció ellen kiáltottak. Érdekes, hogy a katonák keltenek aggodalmat, miközben ők járulnak hozzá a polgárok biztonságához, az erőszakosok helyett, akik tereinket harctérré változtatják.”

Katonák őrzik a rendet Milánóban október 24-én Fotó: ANDREA CARRUBBA/Anadolu via AFP

A hétvégén több olasz városban tartottak tüntetést. Milánóban az október 17-i megmozdulás megismétlésétől tartottak, amikor a Dóm előtti téren és a városközpontban fiatalok csoportjai pusztítottak, és a rendőrökre támadtak. A rendkívüli hatósági jelenlét miatt végül békés menet haladt végig a város egy részén, amelyen közel tízezren vettek részt.

A rendőrség szerint az erőszakos tüntetésre, kirakatok betörésére, a rendőrökkel való harcra buzdító közösségi csoportokat már az utóbbi napokban ellenőrzés alá helyezték. A Digos terrorizmus elleni nyomozóigazgatóság péntek óta tizennyolc városban tartott előzetes akciókat: több száz személyt előzetes őrizete vettek, házkutatást tartottak.

Nápolyban is békés felvonulás zajlott. Rómában tüntetők kisebb csoportja behatolt a Colosseumba, ahonnan a rendőrök szorították ki őket. Az esti órákban a Termini-pályaudvar közelében vízágyúkkal oszlatták a tüntetőket, akiknek így nem sikerült megközelíteni a kiszemelt minisztériumi épületeket. Torinóban és Bolognában az utcán vonulók összecsaptak a rendőrökkel, de nem tudtak bejutni a városközpontba.

Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. "Peaceful protest" they say. Unbelievable. https://t.co/9KROPmUWTe — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

A rohamrendőrök fala Firenzében sem engedte be a tüntetőket a városközpontba. A Ponte Vecchio-híd ékszerüzletei ki sem nyitottak szombat délután. A Corriere della Sera napilap szerint a városokban „új normalitásnak” számítanak a hétvégi tüntetések miatt zárva tartó üzletek, bedeszkázott kirakatok, és az, hogy a milánói királyi palota kiállításaira katonai páncélosok és terepjárók között lehet eljutni.

A milánói ügyészség bejelentette, hogy a szombaton őrizetbe vett Youssef Sihert előzetes letartóztatásba helyezték: a harminc éves férfit tartják az október 17-én Milánóban lezajlott erőszakos tüntetések szervezőjének, aki internetes oldalakon irányította a fiatalok csoportjait. Az ügyészség terrorizmus szándékú bűncselekményre való felbujtással vádolja, valamint erőszakos tüntetés szervezésével. Utóbbi új bűncselekménynek számít, az október 17-i megmozdulásokat követően lépett hatályba, és ettől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.