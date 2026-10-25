A Diáklista választás éjszakáján tartott eredményváróján felszólalva Radomir Saičić kémikus, a diákok által támogatott választási lista jelöltje tartotta az egyik legerőteljesebb beszédet, amelyben köszönetet mondott mindazoknak, akik a mai választáson leadták szavazatukat – írja a Guardian.

Azt mondta, „a ma este többről szól, mint csupán az eredményekről: azokról az emberekről szól, akik akkor is hittek, amikor a legnehezebb volt a helyzet, akik nem adták fel, és nem hitték el, hogy soha semmi sem változhat meg.”

Úgy fogalmazott, hogy ez „a bátorság győzelme a félelem felett, a reményé a közöny felett, és annak a meggyőződésnek a győzelme, hogy Szerbia lehet, és kell is, hogy más legyen.”

Elmondása szerint a győzelem „nem személyes trófea, nem a miénk”, és „hatalmas felelősséggel” jár mindazok számára, akik az új parlamenti többséget alkotják.

„Ma este megmutattuk, hogy a változás nemcsak lehetséges, hanem megvan rá az akarat is. Most be kell bizonyítanunk, hogy méltók vagyunk a kapott bizalomra. … Ma este úgy ünneplünk, ahogy Szerbia a legjobban tud: énekkel, tánccal, ölelésekkel és örömkönnyekkel. És holnap? Holnap kezdődik a munka.”

Radomir Saičić Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Szerbiában, miután összeszámolták a vasárnapi parlamenti választáson leadott szavazatok nagy részét, Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét.

Természetesen még hátra van a szavazatok egy része, de a legfrissebb projekció szerint a Diáklista 52 százalékkal magasan vezet, míg Vučić listája mindössze 39,3 százalékot ért el. Így az előrejelzések alapján 138 mandátumot szereznek az új parlamentben, ami bőven meghaladja a többséghez szükséges 126-ot, Vučić 104 képviselői helyével szemben.

Az Egyetemista Lista bár nem nevezte még meg, hogy kit jelölnek a győzelmük esetén miniszterelnöknek, a listájukat Ilija Srdanović vezette. Ő egy szerb orvos, kardiológus és az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karának egyetemi tanára. A szakmai és tudományos karrierje mellett a szélesebb nyilvánosság előtt akkor vált ismertté, amikor nyilvánosan is támogatta a szerbiai diáktüntetéseket.