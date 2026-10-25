Újraválasztották Le Pen pártjának élére Jordan Bardellát

Le Pen és Bardella a rivaldafényben Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Jordan Bardellát, Marine Le Pen francia elnökjelölt szövetségesét újraválasztották szombaton a szélsőjobboldali Népi Tömörülés (RN) élére a párt Orléans-ban tartott kongresszusán, amelyet tiltakozások kísértek.

Sajtóértesülések szerint Bardella a szavazatok 98,98 százalékát kapta, a részvételi arány majdnem 68 százalékos volt. Az eredmény nem számít meglepetésnek, a 31 éves politikus volt az egyetlen jelölt az elnöki tisztégre, amelyet 2022 óta tölt be.

A párt elsőszámú vezetője továbbra is Marine Le Pen, aki a közvélemény-kutatások szerint valamennyi elnökjelölt előtt vezet a jövőre esedékes elnökválasztás első fordulójában. Abban az esetben, ha a Semmítőszék helybenhagyja a Marine Le Pen ellen a közpénz hűtlen kezelése és illegális kampányfinanszírozás címén kiszabott ítéletet és a jelöltsége megszűnik, Bardella indul helyette a párt színeiben.

Antifasiszta tüntetők Orleans-ban Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

A rendőrkapitányság szerint mintegy 13 ezren tiltakoztak szombaton déltájban Orléans-ban a pártrendezvény miatt. A menet rendőri biztosítás mellett békésen vonult át a városon. Orléans polgármestere, Serge Grouard közölte, hogy éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el a gyermekek és fiatalkorúak számára a rendzavarás megelőzése érdekében - írja az MTI.

Hogy kicsoda Bardella és milyen kockázatokat hordoz, arról nemrég részletesen írtunk.