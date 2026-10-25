Újraválasztották Le Pen pártjának élére Jordan Bardellát

külföld
Le Pen és Bardella a rivaldafényben
Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Jordan Bardellát, Marine Le Pen francia elnökjelölt szövetségesét újraválasztották szombaton a szélsőjobboldali Népi Tömörülés (RN) élére a párt Orléans-ban tartott kongresszusán, amelyet tiltakozások kísértek.

Sajtóértesülések szerint Bardella a szavazatok 98,98 százalékát kapta, a részvételi arány majdnem 68 százalékos volt. Az eredmény nem számít meglepetésnek, a 31 éves politikus volt az egyetlen jelölt az elnöki tisztégre, amelyet 2022 óta tölt be.

A párt elsőszámú vezetője továbbra is Marine Le Pen, aki a közvélemény-kutatások szerint valamennyi elnökjelölt előtt vezet a jövőre esedékes elnökválasztás első fordulójában. Abban az esetben, ha a Semmítőszék helybenhagyja a Marine Le Pen ellen a közpénz hűtlen kezelése és illegális kampányfinanszírozás címén kiszabott ítéletet és a jelöltsége megszűnik, Bardella indul helyette a párt színeiben.

Antifasiszta tüntetők Orleans-ban
Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

A rendőrkapitányság szerint mintegy 13 ezren tiltakoztak szombaton déltájban Orléans-ban a pártrendezvény miatt. A menet rendőri biztosítás mellett békésen vonult át a városon. Orléans polgármestere, Serge Grouard közölte, hogy éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el a gyermekek és fiatalkorúak számára a rendzavarás megelőzése érdekében - írja az MTI.

Hogy kicsoda Bardella és milyen kockázatokat hordoz, arról nemrég részletesen írtunk.

külföld orléans marine le pen Semmítőszék Népi Tömörülés jordan bardella
Kapcsolódó cikkek

Elbukhat-e Marine Le Pen elnöksége a saját miniszterelnök-jelöltjén?

Antiszemita üzeneteket tulajdonítanak Jordan Bardellának, a szélsőjobboldali RN politikusának. Ami akkor is kellemetlen lehet Le Pen pártjának, ha ezek több mint tíz éve történtek. Bardellának egyébként sincs jó időszaka, amióta Le Pen ítéletét enyhítették.

Inkei Bence
külföld