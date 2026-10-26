123 milliós bírságot rótt ki a Versenyhivatal az Aldira

123 millió forintra bírságolta az Aldit a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert a cég nem tudta megfelelően bizonyítani a reklámjaiban használt „Legszélesebb választék!” és „Legjobb akciók!” állításokat. Az Aldi az eljárás megindítása után felhagyott a kifogásolt reklámokkal, olvasható a GVH közleményében.

A GVH 2025 nyarán indított vizsgálatot, mert a Magyarországon közel 200 üzlettel rendelkező áruházlánc 2025 márciusától azt hirdette, hogy nála a legszélesebb a választék és a legjobbak az akciók.

Az Aldi az állításokat arra alapozta, hogy a Nők Lapja Food Awards 2024-es közönségszavazásán mindkét kategóriában első helyezést ért el. A GVH szerint azonban ez nem bizonyította, hogy a cég valóban jobb ajánlatokat kínálna minden versenytársánál. A szavazás ugyanis szubjektív véleményeken alapult, és a két kategóriában csak nagyon kevés vállalkozás indult. A választékát például mindössze egy másik üzletével hasonlították össze.

A versenyhivatal szerint az Aldi reklámjai azt a benyomást kelthették a vásárlókban, hogy az áruházlánc kínálata minden versenytársáénál szélesebb, és az akciói is nagyobb kedvezményeket nyújtanak. Ilyen állításokat azonban csak akkor lehet használni, ha azokat a cég friss, objektív adatokkal is alá tudja támasztani.

A GVH ezért megállapította, hogy az Aldi reklámjai alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére, és 123 millió forintos bírságot szabott ki a cégre. Az Aldi a vizsgálat hatására már korábban módosította reklámújságjait, és felhagyott a kifogásolt állítások használatával.