A szerbiai választások másnapján bocsánatot kért a nézőktől a vajdasági televízió az elmúlt évek egyoldalú tájékoztatásáért

„Elhallgattunk dolgokat, szemet hunytunk bizonyos események felett, egyoldalúan tájékoztattunk, kritikátlanul számoltunk be a történésekről. Nem tettük fel a megfelelő kérdéseket, bizonyos kérdéseket pedig egyáltalán nem tettünk fel. Ezért bocsánatkéréssel tartozunk a nézőknek”

– hangzott el a hétfő délutáni híradóban a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) egyes csatornáján.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

A műsorvezető az Egyetemista Lista vasárnapi választási győzelme után készült ünneplő tömegeket mutató felvételeket kommentálta azzal, hogy „ezekből a képekből néhánnyal a Vajdasági Rádió és Televízió tegnap este adós maradt a nézőknek, de nem csak ezekkel.” Ezt követte a nyilvános bocsánatkérés.

Nenad Ćaćić, a szerbiai közszolgálati televízió főszerkesztője hétfőn benyújtotta lemondását. Távozása a Függetlenség (Nezavisnost) szakszervezet egyik legfontosabb követelése volt, amelyet már egy évvel ezelőtt megfogalmaztak.

Ehhez hasonló bocsánatkérés Magyarországon is történt, amikor július 7-én elsötétült a köztévé, és az alábbi szöveg jelent meg:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

(via Vajma)