Aláírták a megállapodást a Norvég Alapon keresztül érkező 92 milliárd forintról

254,1 millió euró, azaz 92 milliárd forint értékű támogatásról írtak alá megállapodást Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői Budapesten. Az EGT és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló, Magyarország számára elérhető szóló megállapodás dokumentumait a magyar kormány részéről Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és Kármán András pénzügyminiszter, a norvég oldalról Espen Barth Eide külügyminiszter, izlandi részről Martin Eyjólfsson külügyi államtitkár, míg Liechtenstein nevében Pascal Schafhauser nagykövet írta alá.

Fotó: Lőrincz Viktória Facebook

Lőrincz Viktória közölte, hogy a 254,1 millió euróból 80 millió euró jut zöld átállásra, 42 millió euró helyi fejlesztésekre, 25 millió euró egészségügyre, 16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra, 20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg 9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint 26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve 19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók.

A miniszter azt is elmondta, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek: 2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.

„Pénzügyminiszterként azt ígérem: gyorsan haladunk, az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és ebből a pénzből egyetlen euró sem vész el” – közölte Kármán András pénzügyminiszter. Kármán emlékeztetett arra, hogy az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el:

„Nem azért, mert Norvégia nem akart segíteni, hanem azért, mert az akkori kormány nem fogadta el, hogy a pénz kis részét, mindössze öt százalékát az a független szervezet ossza szét a civilek között, amelyet a pályázaton a legalkalmasabbnak találtak”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy 2014-ben rendőrök tartottak razziát az Ökotárs Alapítványnál. A bíróság a házkutatást törvénytelennek mondta ki, a nyomozást pedig bűncselekmény hiányában megszüntették.

„Az előző kormány tehát döntött: inkább veszítsenek a magyar iskolák, kórházak és falvak több mint hetvenmilliárd forintot, mint hogy a kritikus hangok öt százalékhoz jussanak”

– fogalmazott Kármán András.

Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a támogató és a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése, így segítve az Európai Unióhoz legkésőbb csatlakozott országok fejlődését.