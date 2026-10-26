Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné a mesteri zsarolási készségeinek

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere is reagált azokra a sajtóértesülésekre, melyek szerint Donald Trump kormánya orosz és kínai támogatással Orbán Viktor volt magyar miniszterelnökből csinálna ENSZ-főtitkárt:

„Biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor az ENSZ-főtitkárként jó hasznát venné azoknak a mesteri vétó- és zsarolási készségeknek, amelyeket a főbb uniós döntések kisiklatásával fejlesztett ki az évek során. Megoszthatnánk a a világ többi részével azt a nagyszerű tapasztalatunkat, hogy miként kell őt a megfelelő pillanatban kávézni hívni”

– írta a Twitteren Szibiha.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Megkérdezték Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is az ötletről, aki viccesnek minősítette azt. Amikor a WSJ jelentéséről kérdezték, Tusk elmosolyodott, és azt mondta, nem hallott róla: „Nemrég még az Európai Bizottság elnökjelöltje volt. Ez a mostani hír számomra pont olyan viccesnek tűnik, mint az a korábbi alaptalan pletyka” – mondta Tusk, utalva arra a korábbi téves állításra, miszerint Orbánból a Bizottság elnöke lenne. (via Politico)