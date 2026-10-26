Forsthoffer Ágnes ledöbbent azon, hogy Kövér László szerint nincs bennük semmi közös

„Kövér László volt házelnök egy TV adásban arról beszélt, hogy ‘56 közös megünnepléséről szó sem lehetett, mert »nincs bennünk semmi közös«, ezért külön ünnepeltek az ellenzékiek. Ő leginkább egy éhes bengáli tigrissel etette volna fel az állami ünnepen résztvevőket. Döbbenet” – posztolta vasárnap este Forsthoffer Ágnes, a Tisza al- és házelnöke.

„A szavai hatalmas kárt okoznak, és átlépik az emberi méltóság minden határát, különösen történelmünk tragikus pillanatainak évfordulóján.”

Forsthoffer Ágnes házelnök. Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer szerint nagyon sok közös van a magyarokban, több is, mint ami elválaszt. Olyan példákat hozott, mint például hogy a tiszás orvosok minden nap gyógyítanak fideszes beteget, a mi hazánkos taxis szállítja a fideszes utast, a fideszes hivatalnok pedig segíti a tiszás állampolgárt, satöbbi. „Minden nap szolgáljuk egymást. A hétköznapi életben nem kérdezzük a másiktól, hogy kire szavazott. Egyszerűen csak együttműködünk” – írta Forsthoffer.

Kövér László egykori házelnök.

„Nagyon sajnálom, hogy Kövér László nagy nyilvánosság előtt elhangzott, embertelen szavai sokakat felháborítottak, megbántottak, megaláztak. Kompenzáljuk azzal, hogy holnap mindannyian valami kedveset cselekszünk egy ismeretlennel!

Írjátok majd meg kommentben, hogy milyen érzés volt!” – zárta posztját a tiszás házelnök.