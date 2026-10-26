HVG: A Fidesz trükközött a NATO-jelentésekben a honvédségi létszámmal

A NATO-tagországoknak minden évben jelenteniük kell a katonai szövetségnek seregük létszámadatait, amit a szervezet 2014 óta nyilvánosságra is hoz. A magyar adatokat tizenhat év után új kormány jelentette, és nyomban korrigálta is visszamenőleg az elmúlt évek létszámadatait, írja a HVG. Az Orbán-kormányok 2023-2025-ös adatközléseihez képest a valóságban 1700-2500 katonával kevesebb szolgált a magyar haderőben, legalábbis a mostani kormány jelentése szerint.

Szalay-Bobrovniczky egy lövészeti zárógyakorlat sajtótájékoztatóján 2024 novemberében Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A lap megjegyzi: az nem példa nélküli, hogy utólag kiderül, egyes országok némiképp túlbecsülték a seregük méretét. A magyar adatokban azonban 7,8-12,4 százalékos eltérést eredményezett a mostani revízió. A 2500 fős különbség lényegében egy egész dandárnak felel meg.

A 2023-as korrekció volt arányaiban a legnagyobb, illetve a NATO-tagok között a harmadik legnagyobb. A legkomolyabb korrekciót Törökország hajtotta végre: az idei jelentésben 90 000-rel kevesebb katonát írtak be 2023-ra, mint akkor. Ez közel húszszázalékos mínuszt jelent.