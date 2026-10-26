Lula negyedszer is elnök lett Brazíliában, Flávio Bolsonaro nem ismeri el az eredményt

Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő brazil államfő nyerte a vasárnapi elnökválasztás második fordulóját Brazíliában, ezzel negyedszer választották meg az ország élére. Ellenfele, Flávio Bolsonaro szenátor nem ismerte el az eredményt, és a választás megsemmisítését kezdeményezi – írta az MTI.

Lula Da Silva a győzelem után. Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A választási bizottság közel teljes feldolgozottság mellett mintegy 52 százalékos győzelmet állapított meg a Munkáspárt – korábban pénzmosás miatt elítélt – jelöltjének, míg a korábbi – puccskísérletért miatt elítélt – elnök, Jair Bolsonaro fia, Flávio Bolsonaro nagyjából 48 százalékot kapott.

Lula győzelme meglepetésnek számít, mivel az első fordulóban még Bolsonaro végzett az élen. Szombati cikkünkben írtunk az előzményekről, a lehetséges következményekről, meg arról, hogy az esélyes jelölt Bolsonaro volt, de az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása feltehetőleg Lula győzelmével sem fog megállni.

Lula január 5-én kezdheti meg új, négyéves elnöki ciklusát. Győzelmi beszédében azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.

Bolsonaro a brazíliavárosi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy lehetetlennek tartja az eredmény elfogadását. A politikus szerint a választás törvényességét megkérdőjelezi, hogy a legfelsőbb bíróság az ország több részét érintő közlekedési és időjárási problémák miatt két órával meghosszabbította a szavazást.

Flávio Bolsonaro az eredmények láttán. Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Az MTI által idézett elemzők szerint azonban nincs sok esély arra, hogy a választást megsemmisítsék. Egyes térségekben ugyanis Bolsonaro tábora maga is kérte a szavazási idő meghosszabbítását, Lula pedig több mint 4 millió szavazatos előnnyel nyerte meg a második fordulót.

A parlamentben a konzervatív és jobboldali pártok jelentős erőt képviselnek, ami megnehezítheti a kormányzati kezdeményezések elfogadását. A brazil gazdaság növekedése várhatóan mérsékelt marad, miközben magas a kamatszint és az államadósság is.