Szíjj László cége 300 millió forinttal támogatta a Megafont

Az Orbán-kormány kegyeltje, Szíjj László építőipari vállalkozó Vakond Via Kft. nevű cége két év alatt 300 millió forinttal támogatta a Megafon működését, derítette ki a Direkt 36.

Az építőipari cég beszámolójának kiegészítő mellékleteiből derül ki, hogy a cég 2024-ben 100 millió forinttal, 2025-ben pedig 200 millió forinttal támogatta a kormány szócsövét.

A Vakond Via Kft. része a Szíjj tulajdonában lévő Duna Csoportnak, amely az elmúlt években számos fontos állami közbeszerzést nyert, mint például a Mohácsi Duna-híd építése, az M6-os autópálya fejlesztése vagy a BMW-gyárhoz kapcsolódó út építése.

Nem csak Szíjj, Mészáros Lőrinc is bőkezűen támogatta a Megafont. Azt is a Direkt 36 tárta fel, hogy rutinszerűen röpködtek a több száz milliók a Mészáros érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt.-től.