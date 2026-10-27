A magyar szervezők állták az összes pénzdíjat, ezért került 16 milliárdba az atlétikai világdöntő az adófizetőknek

Négy sportágban rendez világbajnokságot Magyarország 2027-ben, a Tisza-kormány ezek költségvetését úgy tudta több tízmilliárd forinttal csökkenteni előre, hogy a tartalom nem fog változni – állítja Pósfai Gábor, a sportos is felügyelő belügyminiszter. A Telexnek adott interjújában ezek voltak az érdekesebb állításai:
A vizes vb több mint 80 milliárdba került volna, ezt 39 milliárd alattira faragták le. Nemrég módosították a még 2019-ben megkötött eredeti szerződést, ami „rengeteg pontban kifejezetten előnytelen volt Magyarországnak (…) minden a World Aquaticset védte, és minden felmerülő extra költségért a magyar állam vállalt felelősséget”.
A női kézilabda-vb-re 28 milliárdot égettek volna el, az újratervezés után kevesebb mint 14 milliárdból kihozzák.
A kajak-kenu vébé eredetileg ötmilliárba került volna, ezt „jóval kevesebből” fogják megcsinálni.
Az öttusának nincs aláírt szerződése és végleges költségvetése, ott szabadabb a mozgástér.
További érdekességek:
A budapesti BL-döntőt „nemzetgazdasági szempontból nem vitás, hogy megérte idehozni”, az UEFA mintegy 800 millió forintot vissza is utalt
A sportvezetés új kritériumrendszert alakított ki a nagy tornák rendezésére. Pósfai szerint „értelmezhető bevételi láb nélkül felesleges eseményeket idehozni.” De a döntésnél nemcsak a bevétel fog számítani. Olyan rendszert dolgoztak ki, ami számol a gazdasági hatással, a várható vendégéjszakákkal, a társadalmi hatással és a nemzetközi presztízzsel is, ezekből képeznek egy számot, ami alapján döntenek.
Félelmetes részleteket árult az atlétikai világdöntőről, ami sportszakmailag sikeres volt ugyan, de gazdaságilag extra hátrányos. Kivételes módon a rendező Magyarország fizette a teljes pénzdíjat, miközben az elenyésző jegybevételen kívül minden más nyereség, például az egész világnak értékesített közvetítési jogdíj, teljes egészében a nemzetközi szövetségé lett. A World Athletics boldoggá tétele 16 milliárdjába került a magyar adófizetőknek.
Nem lesz jövőre MotoGP-futam itthon, hiába van szerződés 10 évre. Az idei futam botrányos eredményeket hozott: 16 milliárdnyi közpénzbe került, miközben nincs magyar versenyző és összesen annyi nézője volt, mint egy gyengébb Fradi-meccsnek, vagyis 6-7 ezer ember. A versenyzők sem szerették a magyar helyszínt, és a jogtulajdonos Liberty sem ragaszkodik mindenáron hozzá.
A belügy szeretné újraéleszteni a fideszes Lounge által uralt rendezvényszervezői piacot, hogy lemenjenek az árak.
Változik a sporttámogatás alapvető rendszere. Kivezetik a taót, de a támogatások, kezdetben legalábbis, nem változnak. Csak mindent egy kalapba tesznek, hogy átlátható legyen, mit, kinek és mire ad az állam.