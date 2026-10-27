A magyar szervezők állták az összes pénzdíjat, ezért került 16 milliárdba az atlétikai világdöntő az adófizetőknek

Pósfai Gábor a bizottsági meghallgatásán május 11-én. Fotó: Németh Dániel/444

Négy sportágban rendez világbajnokságot Magyarország 2027-ben, a Tisza-kormány ezek költségvetését úgy tudta több tízmilliárd forinttal csökkenteni előre, hogy a tartalom nem fog változni – állítja Pósfai Gábor, a sportos is felügyelő belügyminiszter. A Telexnek adott interjújában ezek voltak az érdekesebb állításai:

A vizes vb több mint 80 milliárdba került volna, ezt 39 milliárd alattira faragták le. Nemrég módosították a még 2019-ben megkötött eredeti szerződést, ami „rengeteg pontban kifejezetten előnytelen volt Magyarországnak (…) minden a World Aquaticset védte, és minden felmerülő extra költségért a magyar állam vállalt felelősséget”.

A női kézilabda-vb-re 28 milliárdot égettek volna el, az újratervezés után kevesebb mint 14 milliárdból kihozzák.

A kajak-kenu vébé eredetileg ötmilliárba került volna, ezt „jóval kevesebből” fogják megcsinálni.

fogják megcsinálni. Az öttusának nincs aláírt szerződése és végleges költségvetése, ott szabadabb a mozgástér.

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