A magyar szervezők állták az összes pénzdíjat, ezért került 16 milliárdba az atlétikai világdöntő az adófizetőknek

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Pósfai Gábor a bizottsági meghallgatásán május 11-én.
Fotó: Németh Dániel/444

Négy sportágban rendez világbajnokságot Magyarország 2027-ben, a Tisza-kormány ezek költségvetését úgy tudta több tízmilliárd forinttal csökkenteni előre, hogy a tartalom nem fog változni – állítja Pósfai Gábor, a sportos is felügyelő belügyminiszter. A Telexnek adott interjújában ezek voltak az érdekesebb állításai:

  • A vizes vb több mint 80 milliárdba került volna, ezt 39 milliárd alattira faragták le. Nemrég módosították a még 2019-ben megkötött eredeti szerződést, ami „rengeteg pontban kifejezetten előnytelen volt Magyarországnak (…) minden a World Aquaticset védte, és minden felmerülő extra költségért a magyar állam vállalt felelősséget”.
  • A női kézilabda-vb-re 28 milliárdot égettek volna el, az újratervezés után kevesebb mint 14 milliárdból kihozzák.
  • A kajak-kenu vébé eredetileg ötmilliárba került volna, ezt „jóval kevesebből” fogják megcsinálni.
  • Az öttusának nincs aláírt szerződése és végleges költségvetése, ott szabadabb a mozgástér.

További érdekességek:

  • A budapesti BL-döntőt „nemzetgazdasági szempontból nem vitás, hogy megérte idehozni”, az UEFA mintegy 800 millió forintot vissza is utalt
  • A sportvezetés új kritériumrendszert alakított ki a nagy tornák rendezésére. Pósfai szerint „értelmezhető bevételi láb nélkül felesleges eseményeket idehozni.” De a döntésnél nemcsak a bevétel fog számítani. Olyan rendszert dolgoztak ki, ami számol a gazdasági hatással, a várható vendégéjszakákkal, a társadalmi hatással és a nemzetközi presztízzsel is, ezekből képeznek egy számot, ami alapján döntenek.
  • Félelmetes részleteket árult az atlétikai világdöntőről, ami sportszakmailag sikeres volt ugyan, de gazdaságilag extra hátrányos. Kivételes módon a rendező Magyarország fizette a teljes pénzdíjat, miközben az elenyésző jegybevételen kívül minden más nyereség, például az egész világnak értékesített közvetítési jogdíj, teljes egészében a nemzetközi szövetségé lett. A World Athletics boldoggá tétele 16 milliárdjába került a magyar adófizetőknek.
  • Nem lesz jövőre MotoGP-futam itthon, hiába van szerződés 10 évre. Az idei futam botrányos eredményeket hozott: 16 milliárdnyi közpénzbe került, miközben nincs magyar versenyző és összesen annyi nézője volt, mint egy gyengébb Fradi-meccsnek, vagyis 6-7 ezer ember. A versenyzők sem szerették a magyar helyszínt, és a jogtulajdonos Liberty sem ragaszkodik mindenáron hozzá.
  • A belügy szeretné újraéleszteni a fideszes Lounge által uralt rendezvényszervezői piacot, hogy lemenjenek az árak.
  • Változik a sporttámogatás alapvető rendszere. Kivezetik a taót, de a támogatások, kezdetben legalábbis, nem változnak. Csak mindent egy kalapba tesznek, hogy átlátható legyen, mit, kinek és mire ad az állam.
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