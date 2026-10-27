Az idei pokoli hőség miatt jövőre már májusban megtartják a Budapest Pride-felvonulást

Az idei felvonulás tapasztalatait értékelve úgy döntöttünk, 2027-ben a megszokottnál korábban, májusban rendezzük meg Magyarország legnagyobb LMBTQ-közösségi eseményét, olvasható a Budapest Pride szervezőinek közleményében. Mely szerint „a döntés hátterében elsősorban a nyári hőség jelentette kihívások állnak: szeretnénk, hogy a felvonulás a résztvevők és a szervezők számára is minél biztonságosabb és komfortosabb legyen.”

A közleményből kiderül, a következő évben a programok sorrendje is változik: a május 22-ei felvonulás nyitja a Budapest Pride Közösségi Fesztivált, amely ezt követően három héten át várja az érdeklődőket.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mint megjegyzik, az elmúlt években a menetet jellemzően június végén tartották, közel a Stonewall-lázadás évfordulójához. „A 31. Budapest Pride Felvonuláson azonban a rendkívüli hőség a résztvevők és a szervezők számára is komoly megterhelést jelentett. Egy szabadtéri esemény esetében számunkra nemcsak az fontos, hogy minél többen legyünk, hanem az is, hogy a felvonulás biztonságos és mindenki számára a lehető legkomfortosabb legyen” – fogalmaztak.