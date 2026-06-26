Hőkupola ide, hőkupola oda, megtartják szombaton a Budapest Pride-felvonulást

„Mindenkit arra kérünk, hogy a saját tűréshatárait és az egészségi állapotát mérlegelve vegyen részt az eseményen” – mondta a 444-nek Hrubi Zita. A Budapest Pride szóvivőjét arról kérdeztük, hogy miként Lyonban történt, nem merült-e fel, hogy a magyar fővárosban szintén június 27-ére, szombatra szervezett eseményt elhalasszák az egészségügyi kockázatok miatt. Az Európát sújtó hőkupola ugyanis éppen most éri el Magyarországot, igaz, az abszolút rekordok nem szombatra, hétfőre várhatók.

Hrubi szerint a 2022-es fővárosi Pride-felvonulás idején is rettentő meleg volt – valóban, vonatkozó tudósításunk szerint 37 fokban indult el a menet, az előrejelzések szerint most hasonló hőmérsékletre lehet számítani –, de ahogy akkor, úgy most is külön intézkedésekkel készültek a biztonság érdekében.

Budapest Pride, 2022. július 23. Fotó: botost/444.hu

Eszerint egyebek mellett az eredetileg tervezettnél több mentőautó – szám szerint 6 – kíséri a menetet, amelyben a kétszáz „normál” önkéntesen túl önkéntes medikusok is vonulnak. Az indulásnál (az Opera előtt) és az érkezésnél (a Vérmezőn) is lesznek ingyenes vízosztó pontok – kétszer annyi vizet rendeltek, mint amennyi az eredeti tervekben szerepelt –, plusz a vízművek szükségkutakat nyitnak. Az ivókutakról készült térképet közzéteszik, mindenkinek előzetes tájékozódást javasolnak. Ezen felül a Vérmezőn is lesznek italpontsátrak, és útközben beengedik a vonulókat hűsölni a Rudas gyógyfürdőbe.

Hrubi Zita ezzel együtt azt javasolja, hogy akik nem bírják az extrém hőséget, azok inkább csak a vérmezei programhoz csatlakozzanak – délután 5 és 8 között –, ott bőven találnak árnyékos helyeket. Azt külön kéri, hogy „a négylábúakat hagyják otthon, mert a forró aszfalt égési sérüléseket okozhat”.