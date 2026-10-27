Életbe lépett a tűzszünet a humanitárius katasztrófa sújtotta Oleskiben

Kedden hajnalban életbe lépett a lokális tűzszünet a Herszon megyei Oleski városában, ezt az orosz és az ukrán fél is megerősítette. Az ukrán fegyveres erők bejelentették, hajnali 3 órától nem támadják a települést annak érdekében, hogy végrehajthassák a szükséges humanitárius műveleteket. Az orosz erők is azt jelentették, hogy beszüntették a tüzet.

A város lakosságához segélyeket jutatthatnak el, illetve lehetővé tehetik számukra, hogy szabadon távozhassanak. Az előzetes hírek arról szóltak, hogy az emberek saját belátásuk szerint dönthet arról, hogy az ukrán vagy az orosz erők által ellenőrzött területek felé hagyják el a települést.

Oleski lakosainak megmentése érdekében szervezett tüntetés Brüsszelben, 2026. szeptember 28-án Fotó: DANIEL GNAP/NurPhoto via AFP

Oleski 2022 óta áll orosz megszállás alatt. A humanitárius katasztrófához közeli helyzet az elmúlt hónapokban alakult ki, amikor is a folyamatos dróntámadások miatt az itt rekedt mintegy 6000 ember élelmiszerek, villamos áram és megfelelő orvosi ellátás nélkül maradta, és egyben lehetetlenné vált, hogy bárki is elhagyja a várost.

A most életbe lépett tűzszüneti megállapodás Melania Trumpnak, az amerikai elnök feleségének a közvetítésével jött létre. (Meduza)