Úgy tűnik, Melania Trumpnak sikerült összehoznia egy tűzszünetet egy ukrán városban

Melania Trump pénteken azt mondta, hogy segített egy helyi tűzszünet kitárgyalásában Oroszország és Ukrajna között a Herszonhoz közeli Oleski városában, azzal az indokkal, hogy evakuálhassák az idős lakosokat. A first lady irodájának sajtóközleménye szerint Trump „kizárólagos közvetítőjeként” dolgozott együtt az ukrán és az orosz vezetéssel, és ő kezdeményezte a tűzszüneti megállapodás feltételeit rögzítő tárgyalásokat. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint október 27-én moszkvai idő szerint hajnali 4 órától, az ukrán tisztviselők szerint pedig kijevi idő szerint hajnali 3 órától léptetik életbe a tűzszünetet a régióban. Pénteken tehát mind az orosz, mind az ukrán illetékesek megerősítették a korlátozott tűzszünetet. Ukrán hatóságok szerint mintegy 1700 civil maradt a városban, élemiszer- és gyógyszerellátás nélkül.
„Oleski megmaradt lakossága elsősorban idősekből áll, akiknek sürgősen orvosi ellátásra, gyógyszerre, élelemre és tiszta vízre van szükségük” – áll Melania Trump közleményében. „Az oleskieknek korlátozottan van áramuk, elaknásított utakon közlekednek, és folyamatos katonai támadásoknak vannak kitéve. Teljesen egyértelmű volt, hogy a beavatkozásom nélkül lehetetlen lett volna a humanitárius segélyek bejuttatása a városba és az idősek evakuálása.”
„A menekülni kívánó lakosok összehangolt támogatást kapnak, és elszállítják őket az általuk választott célállomásra. Arra számítok, hogy lesznek, akik Oroszországba, és lesznek, akik Ukrajnába akarnak majd menni” – tette hozzá.
„A hadsereg dolgozik a tűzszünet koordinálásán a térségben, hogy megkönnyítse ezt a humanitárius missziót. Akik el akarják hagyni a települést, megtehetik. Ez természetesen kiterjedt és összetett előkészületeket igényel, és számos különböző képviselő bevonásával jár” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Peszkov nem kívánt részleteket elárulni az evakuálási útvonalakról vagy a tűzszünet időtartamáról, csupán annyit mondott, hogy a művelet „bizonyosan legalább néhány napot vesz igénybe”. Dmitro Lubinec ukrán parlamenti emberi jogi biztos és a tárgyalások egyik vezetője szerint a „művelet fokozatosan zajlik majd; a kivitelezése rendkívül bonyolult”.
David Arahamija, az ukrán parlament tagja és a tárgyalódelegáció résztvevője elmondta: „szeretné kiemelni a pápa és Melania Trump amerikai first lady szerepét”. A CNN korábban arról számolt be, hogy a Vatikán tájékoztatása szerint Leó pápa múlt pénteken telefonon tárgyalt Putyinnal az oleski humanitárius válságról, miközben kórházban lábadozott egy tüdőrákműtét után. A Kreml közölte, hogy Putyin „támogatta” a Vatikán szándékát a helyzet enyhítésére.
Donald Trump pénteken méltatta felesége erőfeszítéseit, mondván: „mindkét féllel felvették a kapcsolatot, és mindkét fél akarta ezt”. Hozzátette, hogy a first lady továbbra is a háború által érintett gyermekek megsegítésére összpontosít. „Gyerekeket akar megmenteni” – mondta az elnök. „Erre fókuszál. Mindkét fél együttműködik vele, szóval nagyon jó munkát végez.”
Arra a kérdésre, hogy a first lady részt venne-e egy esetleges háromoldalú tárgyaláson Oroszországgal és Ukrajnával, Trump így válaszolt: „Nem, de nem ez a legrosszabb ötlet, amit valaha hallottam.” Melania Trump irodája szerint Oleski helyzetére a 81. ENSZ-közgyűlésen New Yorkban tartott egyik zártkörű megbeszélésen hívták fel a figyelmét. (CNN)