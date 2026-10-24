Úgy tűnik, Melania Trumpnak sikerült összehoznia egy tűzszünetet egy ukrán városban

Melania Trump pénteken azt mondta, hogy segített egy helyi tűzszünet kitárgyalásában Oroszország és Ukrajna között a Herszonhoz közeli Oleski városában, azzal az indokkal, hogy evakuálhassák az idős lakosokat. A first lady irodájának sajtóközleménye szerint Trump „kizárólagos közvetítőjeként” dolgozott együtt az ukrán és az orosz vezetéssel, és ő kezdeményezte a tűzszüneti megállapodás feltételeit rögzítő tárgyalásokat. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint október 27-én moszkvai idő szerint hajnali 4 órától, az ukrán tisztviselők szerint pedig kijevi idő szerint hajnali 3 órától léptetik életbe a tűzszünetet a régióban. Pénteken tehát mind az orosz, mind az ukrán illetékesek megerősítették a korlátozott tűzszünetet. Ukrán hatóságok szerint mintegy 1700 civil maradt a városban, élemiszer- és gyógyszerellátás nélkül.

„Oleski megmaradt lakossága elsősorban idősekből áll, akiknek sürgősen orvosi ellátásra, gyógyszerre, élelemre és tiszta vízre van szükségük” – áll Melania Trump közleményében. „Az oleskieknek korlátozottan van áramuk, elaknásított utakon közlekednek, és folyamatos katonai támadásoknak vannak kitéve. Teljesen egyértelmű volt, hogy a beavatkozásom nélkül lehetetlen lett volna a humanitárius segélyek bejuttatása a városba és az idősek evakuálása.”

Tüntetés Oleskiért október elején Varsóban. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„A menekülni kívánó lakosok összehangolt támogatást kapnak, és elszállítják őket az általuk választott célállomásra. Arra számítok, hogy lesznek, akik Oroszországba, és lesznek, akik Ukrajnába akarnak majd menni” – tette hozzá.

„A hadsereg dolgozik a tűzszünet koordinálásán a térségben, hogy megkönnyítse ezt a humanitárius missziót. Akik el akarják hagyni a települést, megtehetik. Ez természetesen kiterjedt és összetett előkészületeket igényel, és számos különböző képviselő bevonásával jár” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov nem kívánt részleteket elárulni az evakuálási útvonalakról vagy a tűzszünet időtartamáról, csupán annyit mondott, hogy a művelet „bizonyosan legalább néhány napot vesz igénybe”. Dmitro Lubinec ukrán parlamenti emberi jogi biztos és a tárgyalások egyik vezetője szerint a „művelet fokozatosan zajlik majd; a kivitelezése rendkívül bonyolult”.

David Arahamija, az ukrán parlament tagja és a tárgyalódelegáció résztvevője elmondta: „szeretné kiemelni a pápa és Melania Trump amerikai first lady szerepét”. A CNN korábban arról számolt be, hogy a Vatikán tájékoztatása szerint Leó pápa múlt pénteken telefonon tárgyalt Putyinnal az oleski humanitárius válságról, miközben kórházban lábadozott egy tüdőrákműtét után. A Kreml közölte, hogy Putyin „támogatta” a Vatikán szándékát a helyzet enyhítésére.

Donald Trump pénteken méltatta felesége erőfeszítéseit, mondván: „mindkét féllel felvették a kapcsolatot, és mindkét fél akarta ezt”. Hozzátette, hogy a first lady továbbra is a háború által érintett gyermekek megsegítésére összpontosít. „Gyerekeket akar megmenteni” – mondta az elnök. „Erre fókuszál. Mindkét fél együttműködik vele, szóval nagyon jó munkát végez.”

Arra a kérdésre, hogy a first lady részt venne-e egy esetleges háromoldalú tárgyaláson Oroszországgal és Ukrajnával, Trump így válaszolt: „Nem, de nem ez a legrosszabb ötlet, amit valaha hallottam.” Melania Trump irodája szerint Oleski helyzetére a 81. ENSZ-közgyűlésen New Yorkban tartott egyik zártkörű megbeszélésen hívták fel a figyelmét. (CNN)