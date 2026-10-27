Megérkezett az első fecske: Mészáros Lőrinc ügyvédje eladta az egri focicsapatot

Az elmúlt 16 év orbáni focimániája a sportág agyonpénzelése mellett mindig is csak az volt a kérdés, hogy mi történik a NER-rel teljesen átszőtt, piaci alapokon amúgy gyakorlatilag életképtelen hazai labdarúgással, ha egyszer fordul majd a politikai széljárás. Úgy tűnik, bő fél évvel az Orbán-kormány bukása után megvan az első olyan klub, amely kikerült a NER köréből. 2026. október elsején Mészáros Lőrinc ügyvédjeként ismertté vált Kertész József ugyanis eladta az egri focicsapatot birtokló cégét, a Lend-Ball Beruházó és Szolgáltató Kft.-t.
A vevő a Med and Sport Bt. volt, amelynek egyik tulajdonosa az a Farkas Balázs, aki gyakorlatilag Kertész 2021-es megjelenése után néhány hónappal lett az egri focicsapatot üzemeltető cég, az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője. A Med and Sport noha régóta működik, nehezen lehet nagyobb cégnek nevezni. Tavaly ugyanis 29 milliós árbevételt értek el, ez egyébként az elmúlt évek legnagyobb bevétele. Ebből 8,4 milliós nyereség maradt, a cégnek ezen kívül közel 3 milliós tartozása van és 11 milliós forgóeszközzel (pénzeszközök, követelések, értékpapírok) rendelkezik.
Az egri focicsapatot birtokoló Lend-Ball viszont még ennél is sokkal kisebbnek látszik: 2,7 milliós befektetett eszközzel rendelkezik (feltehetően ez jelenti az egri focicsapatot üzemeltető cégben lévő részesedést), nulla forint árbevétel és néhány tízezer forintos veszteség jellemzi a gazdálkodását.
A tulajdonosváltás azonban feltehetően nem érinti majd negatívan az egri focit, hiszen Kertész József felbukkanása sem hozott gyökeres változást. A csapat Kertész megjelenésekor az NB III.-ban játszott és végig ott is maradt, nem sikerült előrébb lépniük, így nem olyan nagy meglepetés, hogy az árbevételeknél csak szerény növekedés látszik 2021 után. Az egyéb bevételek a 2021-es 320 millió után 400, majd 500 millió forint fölé emelkedtek, jellemzően itt szokás feltüntetni egyébként az egyszeri bevételeket, mint például extra támogatások, MLSZ-től, önkormányzatoktól kapott pénzek. Hiába nőtt azonban összességében az egri focicsapat költségvetése az elmúlt három évben már veszteséget termelt, vagy épp nullszaldó közeli eredménnyel zárták az évet. A bajnokságban előrébb lépni azonban nem sikerült a Kertész-éra alatt.
Pedig nemcsak a felcsúti milliárdos ügyvédje áll az egri foci mögött, de olyan szponzorokat is sikerült megszereznie, mint Szíjj László Duna Aszfaltja, vagy az Aczél Zoltán-féle Belfry-csoport, amely mellesleg a felcsúti és az eszéki foci hű támogatója.
Kertész 2021-es felbukkanása azonban nem lehetett független a formálódó egri tervektől sem. Orbánék ugyanis 2018-ban 2,4 milliárdot adtak az egri stadion rekonstrukciójára. Az ügy azonban meglehetősen kusza, hiszen bár egy évvel ezelőtt már arról számolt be az Átlátszó, hogy a becsült árnál 1,1 milliárddal drágábban, 3,65 milliárdért végezheti el a munkákat a Pharos '95 Kft., 2020-ban még mindig csak megvalósuló beruházásként beszéltek a projektről. A Szabad Európa a közbeszerzés piacszűkítő pontjaira hívta fel a figyelmet az akkori cikkében, ami után 2022-ben újabb közbeszerzést írtak ki. A fellelhető információk alapján azonban az eredeti stadionrekonstrukció a fedett lelátokkal, új stadionnal és főépülettel nem valósult meg.
Az áprilisi választás és óriási Fidesz-bukás óta tehát ez az első ennyire drasztikus és látható változás a NER és a labdarúgás viszonyában. Eddig egyelőre csak a szponzorok átrendeződésére lehetett példát látni. Szíjj László Duna Aszfaltjáról júliusban derült ki, hogy nem támogatja tovább a felcsúti focit. Mészáros Lőrinc cégei pedig felsorakoztak az idén NB II.-ben játszó Diósgyőr mögött, nemrég pedig a Hell helyét mezszponzorként Mészáros ZÁÉV-je vette át.
Azonban nemcsak Kertész József az egyedüli, Mészáros Lőrinchez kötődő ügyvéd, amely a NER alatt saját focicsapatot szerzett. Vörös József néhány hónappal előzte meg Kertész József vásárlását, csak ő az akkor még NB III.-ban vitézkedő salgótarjáni focicsapatba vásárolta be magát. A sikertörténet azonban itt is elmaradt.
A csapat azóta minden harmadik szezont a megye 1-ben tölt. Az árbevételt 15 millióról 22 millióig sikerült feltornászni, és legfeljebb csak néhány százezres nyereséget tudnak kimutatni. Ez alól 2022 és 2023 volt a kivétel, amikor is főként az egyéb bevételek megugrása több tízmilliós profitot eredményezett. Itt 2017-ben jelentették be a 3,9 milliárd forintos stadionfejlesztést, de végül semmi nem lett a tervekből. Sőt, az akkor még felújítani tervezett stadiont 2023-ban már eladásra hirdették. A jelek szerint azóta nem sikerült rá vevőt találni, pedig 336 millió helyett már csak 249 millióért hirdetik.
Egy sor Mészároshoz köthető cég jelent meg támogatóként, miközben az eddigi nagy cégek zöme elhagyta a DVTK-t.
A választás után az elsők között hátrált ki Mészáros Lőrinc egyik üzleti partnere, Szíjj László, rajta kívül három cég is eltűnt a szponzorfalról.