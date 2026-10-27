Micimackó tényleg létezik, nem AI, Kijev mellett él, és most előjött, idén talán utoljára

Ő itt Csada, nemzetközi megosztásokban Chada, egy Kijev környéki medvemenhely és most már az egész internet sztárja. Ha elbizonytalanodtál volna, Csada medve, csak ennyire dagadt. És a látszat ellenére barnamedve, csak éppen egy ritka alfajba tartozik, mivel himalájai barnamedve. Belőlük 300 él összesen a világon, ők a világ legnagyobb hegységének legnagyobb ragadozói.

Ja és nem AI-szörnyeteg, hanem igazi, hús-vér öreg medve.

A lassan 28 éves Csada 1998 karácsony este született Ukrajnában, mivel a szüleit korábban megszerezték a szovjetek. Csada kiskorától az ukrán nemzeti cirkuszban lépett fel. Amikor megöregedett, az idomárja svarcban eladta egy fickónak, aki egy kis privát cirkusszal utaztatta egy ideig, majd Kijev külterületén egy iparterületen bezárta egy kis ketrecbe, ahol hét évig élt. Eközben hullottak ki a fogai, vakult meg félig és lassult le ennyire szegény. Végül állatvédő aktivisták mentették meg, és egy átmeneti szállás után a menhelyen kötött ki.

Az élettörténetét elnézve érhető, hogy leginkább az evés érdekli, és sose hagyja magát siettetni. Normális esetben mostanában kell elvackolnia magát télire, a jelek szerint tényleg erre is készül.

Ismered azt az angol kifejezést, hogy bad hair day? Angolul se kell tudnod, hogy megértsd, ha megnézed ezt a videót:

Ez a szőrös videó hároméves, hősünk azóta kisimult és kikerekedett és ma már így néz ki: