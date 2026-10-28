Az Egyesült Államok már több mint 47 milliárd dollárt költött az iráni háborúra

A Pentagon adatai alapján meghaladták a 47 milliárd dollárt az Egyesült Államok Irán ellen viselt háborújának költségei. A The Hill a hadsereg adatai alapján azt írta, hogy az amerikai kormány több mint 3 milliárd dollárt költött a múlt hónapban a hadműveletekkel összefüggően.

Az összeg legnagyobb részét a lőszerutánpótlás teszi ki. Emellett több mint 10 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletek többletköltségeire és további 6,1 milliárdot a tönkrement felszerelés pótlására. A becsült összeg azonban nem foglalja magában az amerikai haderő közel-keleti bázisait ért károkat.

Donald Trump elnök kedden arról beszélt egy kampányrendezvényen, hogy „az Egyesült Államok hatalmasat nyer a közel-keleti helyzeten”, az iráni háború pedig „nagyon hamar véget fog érni”. A múlt héten viszont még azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy újabb hadműveletekbe kezdenek Irán ellen. A Reuters forrásai szerint a Pentagon a hadműveletek újrakezdésére készül, „amennyiben utasítás érkezik”. (via MTI)