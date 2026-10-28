Bocsánatot kért a Real Madrid a kínaiaktól Mbappé diktátorozása miatt

A Real Madrid hivatalos közleményben kért bocsánatot a kínai emberektől, amiért játékosa, Kylian Mbappé diktátornak nevezte Mao Ce-tungot.

„A Real Madrid CF bocsánatot kér a kínai emberektől azokért a kellemetlenségekért, amiket játékosunk, Kylian Mbappé közelmúltbeli kijelentései okoztak. Klubunk mély tisztelettel viseltet Kína, az ország történelme, kultúrája és polgárai, valamint azon többmillió kínai szurkoló iránt, akik szeretik és csodálják a Real Madridot” - írták a közleményben.

A kínai állami műsorszolgáltató nem sokkal a spanyol klub bejelentése előtt erősítette meg, hogy Mbappé megjegyzését követően hétfőn azonnali hatállyal felfüggesztette a spanyol bajnokság közvetítését. Szerintük Mbappé szavai „túllépik a véleménynyilvánítás szabadságának határát”, és a Real Madrid nem háríthatja el magáról a felelősséget. Egyelőre nem tudni, hogy a Real Madrid közleményét követően feloldják-e a közvetítési bojkottot.

Az ügy hétfőn robbant ki, miután Mbappé egy francia tévéműsorban arról beszélt, hogy a róla készített mémek közül azt tartja a legviccesebbnek, amelyiken az arcát egy kínai diktátorral mossák össze. Az említett diktátor Mao Ce-Tung volt, aki 1949-es megalapításától egészen 1976-os haláláig vezette a Kínai Népköztársaságot.

A kijelentés miatt a kínai Eastroc Beverage italgyártó cég, a Mengniu, valamint a Milkground tejipari vállalat is megszakított minden együttműködést a játékossal. A kínai külügyminisztérium szóvivője pedig azt mondta az incidensről, hogy „olyan szavak és cselekedetek, amelyek sértik a kínai nép érzéseit, a társadalom minden rétegének közös ellenállásába fognak ütközni”.

A spanyol labdarúgó liga elnöke nem sokkal később bocsánatot kért a kínaiaktól a játékos megnyilvánulása miatt. Végül Mbappé is hasonlóan tett. (via MTI)